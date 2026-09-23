Θα τα «φάει» όλα στις εγγυήσεις: Κέρδισε 143 εκατ. ευρώ στο Powerball αλλά συνελήφθη για 5η φορά μέσα σε 17 μήνες

Ο James Farthing κέρδισε 167,3 εκατ. δολάρια στο Powerball του Κεντάκι το 2025, όμως έκτοτε έχει συλληφθεί πέντε φορές.

Ο James Farthing είχε κάθε λόγο να θεωρεί ότι η ζωή του άλλαξε για πάντα τον Απρίλιο του 2025, όταν κέρδισε το τζακ ποτ των 167,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Powerball, το μεγαλύτερο ποσό που είχε κερδίσει ποτέ παίκτης του Powerball στο Κεντάκι.

Ωστόσο, από τότε ο 51χρονος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις Αρχές αρκετές φορές. Η τελευταία του σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, με κατηγορία για μέθη σε δημόσιο χώρο.

Κοιμόταν μέσα σε αυτοκίνητο με αναμμένη μηχανή

Σύμφωνα με το WLEX, οι αστυνομικοί κλήθηκαν περίπου στις 2:57 τα ξημερώματα, όταν πολίτης ανέφερε ότι ένα λευκό Ford Mustang με προσωρινές πινακίδες είχε σταματήσει στη μέση μιας διασταύρωσης. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον χώρο στάθμευσης ενός Walmart στη Georgetown του Κεντάκι και στάθμευσε κοντά στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το Mustang με αναμμένη τη μηχανή, ενώ ο Farthing φέρεται να κοιμόταν μέσα στο όχημα και να ήταν μόνος του. Σύμφωνα με την αναφορά του αστυνομικού, ο 51χρονος δεν ανταποκρίθηκε αρχικά στα χτυπήματα στο αυτοκίνητο και ξύπνησε μόνο αφού οι αστυνομικοί επέμειναν. Ο αστυνομικός που προχώρησε στη σύλληψη ανέφερε ότι παρατήρησε αρκετές ενδείξεις πιθανής μέθης, μεταξύ άλλων κόκκινα και υγρά μάτια, δυσκολία στην ισορροπία και μπερδεμένη ομιλία. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι αστυνομικοί φέρεται να αντιλήφθηκαν μυρωδιά αλκοόλ και μαριχουάνας. Ο Farthing φέρεται να υποστήριξε ότι μια γυναίκα τον είχε μεταφέρει στο σημείο και στη συνέχεια έφυγε. Η εκδοχή αυτή, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν συμφωνούσε με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έδειχνε το όχημα να φτάνει στο πάρκινγκ χωρίς να αποβιβάζεται κάποιος από αυτό. Η υπόθεση της δημόσιας μέθης εκκρεμεί στο Scott County District Court, ενώ ο Farthing ήταν να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή στις 22 Σεπτεμβρίου.

Πέντε συλλήψεις μετά το μεγάλο κέρδος

Η πρόσφατη υπόθεση δεν είναι η πρώτη περιπέτεια του Farthing με τις Αρχές μετά τη νίκη του στο Powerball. Μόλις λίγες ημέρες μετά την είσπραξη του τεράστιου επάθλου, συνελήφθη στη Φλόριντα έπειτα από περιστατικό σε θέρετρο. Αντιμετώπισε κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά τη σύλληψη. Τον Φεβρουάριο του 2026 συνελήφθη στο Κεντάκι και κατηγορήθηκε για εκφοβισμό συμμετέχοντα στη δικαστική διαδικασία. Τον Μάρτιο βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για διάρρηξη δευτέρου βαθμού και κατοχή μαριχουάνας. Η συγκεκριμένη υπόθεση αργότερα απορρίφθηκε.

Τον Ιούλιο συνελήφθη ξανά στην κομητεία Scott μετά από καταγγελλόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δήλωσε αθώος και δικαστής όρισε εγγύηση 15.000 δολαρίων. Και τώρα, τον Σεπτέμβριο, ήρθε η πέμπτη σύλληψη, αυτή τη φορά για την κατηγορία της μέθης σε δημόσιο χώρο, η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα στο Scott County District Court.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ