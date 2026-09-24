Βέλγος πολιτικός κλείστηκε για 13 ώρες στην τουαλέτα της Βουλής – Τον έβγαλαν με λοστό

Χωρίς κινητό και χωρίς κανέναν στους γύρω χώρους, ο Βέλγος πολιτικός πέρασε όλη νύχτα στην τουαλέτα, μέχρι να τον εντοπίσει καθαρίστρια.

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένας Βέλγος πολιτικός, ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος για περίπου 13 ώρες στην τουαλέτα του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Φρεντερίκ Έρενς, από το κόμμα Vlaams Belang, είχε ολοκληρώσει συνεδρίαση επιτροπής και λίγο πριν φύγει από το κοινοβούλιο, περίπου στις 17:00, αποφάσισε να κάνει μια γρήγορη στάση στην τουαλέτα. Όταν όμως επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα, διαπίστωσε ότι η κλειδαριά είχε μπλοκάρει, και όπως ανέφερε ο ίδιος στο βελγικό VRT Nieuws, ένα εξάρτημα έσπασε «την πιο κρίσιμη στιγμή», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει.

Χωρίς κινητό, πέρασε τη νύχτα «σκεπτόμενος και zen»

Ο Έρενς προσπάθησε να καλέσει βοήθεια χτυπώντας την πόρτα και φωνάζοντας, όμως οι συνάδελφοί του είχαν ήδη φύγει από το κτίριο, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε μαζί του το κινητό του. «Για μία φορά άφησα το τηλέφωνό μου στο γραφείο. Ήταν φυσικά πολύ ανόητο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έτσι, πέρασε ολόκληρη τη νύχτα στην τουαλέτα, λέγοντας πως δεν μπορούσε να κοιμηθεί, καθώς ο χώρος ήταν πολύ μικρός, οπότε προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο πιο ψύχραιμα γινόταν, «σκεπτόμενος και κυρίως όντας zen». Η λύτρωση ήρθε περίπου στις 06:00 το πρωί, όταν μια καθαρίστρια αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν εγκλωβισμένος. Καθώς ούτε εκείνη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, κλήθηκε η στρατονομία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου.

Τελικά, χρειάστηκε ένας λοστός για να παραβιαστεί η πόρτα και να απελευθερωθεί ο πολιτικός. Ο Έρενς μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, καθώς είχε παραμείνει για ώρες σε έναν μικρό χώρο με περιορισμένη ανανέωση του αέρα. Όπως εξήγησε, η παροχή φρέσκου αέρα στην τουαλέτα λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κίνηση στον χώρο. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, μάλιστα, έκανε με ένα μεταλλικό αντικείμενο μερικές τρύπες στην πόρτα ώστε να εισέρχεται περισσότερος αέρας.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του. Παρά την πρωτόγνωρη ταλαιπωρία, πάντως, ο ίδιος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και ψυχραιμία, λέγοντας πως δεν έχει νόημα να εκνευρίζεται, καθώς θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ