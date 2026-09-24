Συναγερμός στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους
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Επιχείρηση διάσωσης στο θέατρο Μπάντμιντον για δύο άτομα που έχασαν τις αισθήσεις τους.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά από πληροφορίες για δύο εγκλωβισμένα άτομα στο υπό κατεδάφιση θέατρο Μπάντμιντον.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δύο άτομα εισέπνευσαν καπνό και αέρια με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες με τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τους χορήγησαν οξυγόνο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει βελτίωση.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο υπό κατεδάφιση κτίριο δεν υπάρχει φωτιά και οι συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους, διερευνώνται.
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