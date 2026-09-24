Η ομολογία που είχε σοκάρει το πανελλήνιο για τη δολοφονία της σπουδαίας σολίστ Παναγιώτας Μαζαράκη
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Αφού τη χτύπησε με το ηλεκτρικό σίδερο στο κεφάλι και στον θώρακα κι εκείνη έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα, τη σήκωσε, την έβαλε μέσα στο μπάνιο και την έπνιξε...
Μια μέρα σαν κι αυτήν, ο Γιάννης Κατσιλάμπρος είχε λυγίσει από τις πιέσεις των αστυνομικών που είχαν αναλάβει την εξαφάνιση της συζύγου του, και σπουδαίας σολίστ, Παναγιώτας Μαζαράκη, και τους αποκάλυψε το φρικιαστικό του μυστικό. Την είχε σκοτώσει στο σπίτι τους.
Ο Κατσιλάμπρος είχε συχνούς καυγάδες με τη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του. Σε έναν εξ αυτών, που προφανώς δεν θα ήταν η πρώτη φορά -αλλά έμελλε να ήταν η τελευταία- όχι μόνο σήκωσε το χέρι του, αλλά δολοφόνησε ειδεχθώς την άτυχη γυναίκα.
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