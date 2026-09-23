Αυτή ήταν η «πατρίδα» των μαγισσών στην Ελλάδα: Μονοπάτια και βουνά

Ξέχνα το Σάλεμ. Πώς οι μάγισσες της αρχαίας Θεσσαλίας «ξεκλείδωσαν» τη φύση και έκαναν τους ίδιους τους θεούς να υποκλιθούν.

Αν νομίζεις ότι το concept «ισχυρή μάγισσα» εξαντλείται στα καρτούν ή στις σκοτεινές ιστορίες του μεσαίωνα, μάλλον δεν έχεις ρίξει μια ματιά στο τι συνέβαινε στις ομίχλες του αρχαίου θεσσαλικού κάμπου.

Η μυθολογία κάνει λόγο για γυναίκες που δεν έκαναν απλώς ξόρκια, αλλά διέθεταν τέτοια δύναμη που μπορούσαν να υποτάξουν τα στοιχειά της φύσης και να αναγκάσουν τους ίδιους τους θεούς να παίξουν με τους κανόνες τους.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr