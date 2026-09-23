Πυροτέχνημα «έσκασε» σε μπαλκόνι 7ου ορόφου στην Τουρκία την ώρα των πανηγυρισμών: Δύο τραυματίες (vid)

Πυροτέχνημα που εκτοξεύτηκε από τον δρόμο κατέληξε σε μπαλκόνι 7ου ορόφου στο Ντιγιαρμπακίρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Ένα πυροτέχνημα που εκτοξεύτηκε από τον δρόμο κατέληξε σε μπαλκόνι διαμερίσματος στον έβδομο όροφο πολυκατοικίας στο Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, την ώρα που κάτοικοι παρακολουθούσαν τους πανηγυρισμούς για τη νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η στιγμή που το πυροτέχνημα φτάνει στο μπαλκόνι

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το πυροτέχνημα εκτοξεύεται από τον δρόμο και κατευθύνεται προς το μπαλκόνι, όπου βρίσκονταν άνθρωποι που παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τους πανηγυρισμούς. Το βεγγαλικό φτάνει στο μπαλκόνι και εκρήγνυται, προκαλώντας τραυματισμούς στους παρευρισκόμενους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους τραυματίες υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, ενώ χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο σαγόνι και το αυτί του. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών που ακολούθησαν τη νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας, όταν φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους και χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Video shows a firework flying toward people filming a soccer victory celebration from a seventh-floor apartment balcony in Diyarbakir, Turkey.



Two people were injured when fireworks launched from the street struck their balcony. One suffered second-degree burns and needed… pic.twitter.com/xDfvrT2FWY — CBS News (@CBSNews) September 23, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ