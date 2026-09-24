Το κρεσέντο Άδωνι και η αμηχανία στο Μαξίμου, οι αναμπουμπούλες του Αυλωνίτη και η αλήθεια της Ντόρας

Ο Μαξιμιλιανός για το επικοινωνιακό κρεσέντο του Άδωνι Γεωργιάδη και τις αναμπουμπούλες του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο ΠΑΣΟΚ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν θα υπάρχει και μια πιο καθαρή εικόνα για τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, θα ανακοινώσει παρεμβάσεις η κυβέρνηση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Μου λένε ότι το οικονομικό επιτελείο δεν έχει λόγο να βιάζεται από τη στιγμή που και τα διυλιστήρια ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους στο τέλος του εκάστοτε μήνα, ενώ εκκρεμεί και μία συζήτηση που θα γίνει προφανώς μετά την επιστροφή Μητσοτάκη από την Αμερική για τον βαθμό συμμετοχής των διυλιστηρίων στο μείγμα των μέτρων στήριξης.

Πάντως, στη Ν.Δ. έχουν να διαχειριστούν και διάφορους αντάρτες που προκύπτουν, όπως ο πρώην υπουργός Στέλιος Πέτσας που ζητούν με επιτακτικό τρόπο άμεση παρέμβαση στον ΕΦΚ.

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