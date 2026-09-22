Η εισφορά στα διυλιστήρια, τα σχέδια όσων έφυγαν από την Ελπίδα και η πόρτα Τσίπρα στους παλιούς.

Σας έγραφα χτες για την εν εξελίξει διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα διυλιστήρια που καθυστερεί για κάποιες μέρες την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση έχει ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα της, πέρα από τη δεδηλωμένη της πρόθεση να μην επιβάλλει έκτακτη εισφορά στα κέρδη των διυλιστηρίων και μάλιστα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάσχεση τέτοιων πιέσεων.

Το εργαλείο λέγεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τα διυλιστήρια δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση και με αυτό ως πολιορκητικό κριό η κυβέρνηση πιέζει για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στο σχήμα επιδότησης απ’ τον Οκτώβριο και μετά.

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