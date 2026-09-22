Ο Λιάγκας έβαψε το μαλλί του αλλά... το μετάνιωσε: «Πλενόμουν μία ώρα να φύγει η μπογιά, δεν μου άρεσε η εικόνα μου»

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τη βαφή στους κροτάφους του, αποκαλύπτοντας πως μετά την πρεμιέρα του «Πρωινού» προσπάθησε να την αφαιρέσει.

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο βαμμένο μαλλί του, με αφορμή τα σχόλια που έγιναν στα social media μετά την πρεμιέρα του «Πρωινού». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον πείραξε για την εμφάνισή του, με τον παρουσιαστή να εξηγεί πως δεν έχει κρύψει ποτέ ότι χρησιμοποιεί βαφή στους κροτάφους του, οι οποίοι έχουν αρχίσει να γκριζάρουν.

«Ναι, είναι κάτι όμως που δεν το ’χω κρύψει. Έχουνε γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή», είπε ο Γιώργος Λιάγκας. Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως μετά την πρεμιέρα προσπάθησε να αφαιρέσει μέρος της βαφής, καθώς ο ίδιος δεν ήταν ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. «Το… το παραπήγαμε χθες. Όμως, να σου πω κάτι; Κάθισα χθες, παιδιά, και πλενόμουν μία ώρα έτσι…», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε αν επηρεάστηκε από τα σχόλια που έγιναν για την εμφάνισή του, ξεκαθάρισε πως η απόφασή του να ξεβάψει τα μαλλιά του δεν είχε να κάνει με τις αντιδράσεις του κόσμου. «Όχι, δε μ’ άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκα!», απάντησε.

«Τα φρύδια μου τα κάνει η Μαρία»

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα φρύδια του παρουσιαστή, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να τα σχολιάζει. Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως την περιποίησή τους έχει αναλάβει η Μαρία Αντωνά. «Σήμερα είναι πιο natural. Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια μου τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει…», είπε.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την εμφάνισή του, πρόσθεσε πως δεν του αρέσει να πετάνε τρίχες από τα φρύδια του, καταλήγοντας με μία ακόμη ατάκα για το αποτέλεσμα: «Τώρα είμαι πολύ κοντά… Τώρα είμαι στο 80% του φυσικού».

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