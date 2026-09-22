«Μάλλον το λογότυπο της Tesla δεν ήταν αρκετό»: Οδηγός στη Γερμανία έλαβε πρόστιμο 55€ ενώ στάθμευσε σε θέση για ηλεκτρικά οχήματα

Οδηγός Tesla στη Γερμανία έλαβε πρόστιμο 55 ευρώ επειδή πάρκαρε σε θέση ηλεκτρικών οχημάτων λόγω του ότι δεν διέθετε την ειδική σήμανση.

Ιδιοκτήτης Tesla στη Γερμανία έμεινε έκπληκτος όταν έλαβε πρόστιμο 55 ευρώ, παρόλο που είχε σταθμεύσει σε θέση που προοριζόταν αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το είχε συνδέσει σε φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων και απομακρύνθηκε για λίγο. Ωστόσο, μόλις επέστρεψε, βρήκε μια ειδοποίηση από τις δημοτικές αρχές με το πρόστιμο.

«Φαίνεται πως το λογότυπο της Tesla και το καλώδιο φόρτισης δεν ήταν αρκετά»

Κοινοποιώντας τη φωτογραφία της κλήσης στο X, ο άνδρας έγραψε: «Νόμιζα πως η Γερμανία και η γραφειοκρατία της δεν μπορούσαν να με σοκάρουν, αλλά το έκαναν». Η απόδειξη του προστίμου έδειξε ότι η εικαζόμενη παράβαση σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου γύρω στις 7:31 μ.μ. στην οδό Obere Laube στην Κωνσταντία.

Η ειδοποίηση τον κατηγορούσε για στάθμευση χωρίς εξουσιοδότηση σε θέση στάθμευσης που προορίζεται για ηλεκτροκίνητα οχήματα που φέρουν τη σχετική σήμανση.

Αργότερα, ο ιδιοκτήτης του Tesla ανέφερε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει το Grok για να καταλάβει τι είχε πάει λάθος: «Φαίνεται πως πρέπει να έχεις ειδική άδεια ή ειδικό αυτοκόλλητο ηλεκτρικού οχήματος για να υποδεικνύεται ότι είναι πραγματικό ηλεκτρικό όχημα. Το λογότυπο της Tesla και το καλώδιο φόρτισης δεν ήταν αρκετά», σημείωσε.

I thought Germany and German bureaucracy cannot shock me anymore, but it did.



I parked my TESLA (!) on an EV-only parking spot in @Konstanz and plugged it into an EV charger. Came back to this fine. Had to use Grok to even understand what was wrong. Turns out you need to have a… pic.twitter.com/F2knyPUtz0 September 19, 2026

Τι λένε οι χρήστες για την κλήση;

Η ανάρτηση προκάλεσε συζητήσεις στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να διαφωνούν για το αν αυτοί οι κανόνες είναι αρκετά σαφείς για τους οδηγούς και αν είναι εύλογο να αναμένεται από τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων εκτός Γερμανίας να γνωρίζουν τις απαιτήσεις.

«Εκεί που πιστεύεις ότι δεν μπορεί να γίνει πιο τρελό, να που γίνεται...», έγραψε ένας. Άλλος χρήστης σχολίασε: «Το πιο πιθανό είναι το πρόστιμο να επιβλήθηκε επειδή δεν χρησιμοποίησε δίσκο στάθμευσης. Στη Γερμανία, αυτή η απαίτηση συχνά υποδεικνύεται από πινακίδα στην είσοδο της ζώνης στάθμευσης, οπότε δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει ξεχωριστή πινακίδα δίπλα στη θέση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Τα 55 ευρώ για αυτό είναι αρκετά τρελό!».

«Έλαβα το ίδιο πρόστιμο στην Κωνσταντία για την ίδια κατάσταση αλλά με ένα NIO. Εξήγησα την κατάσταση στις αρχές και το πρόστιμο ακυρώθηκε», μοιράστηκε κάποιος άλλος.

Ένας άλλος χρήστης είπε: «Οι χαζοί κανόνες είναι χαζοί κανόνες. Αλλά αυτό που πραγματικά με εκνευρίζει στον γερμανόφωνο κόσμο είναι ότι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να υπερασπίζονται κάθε ηλίθιο κατάρατο κανόνα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ