Από τα κλουβιά του MMA στο Άγιον Όρος: Βαπτίστηκε ορθόδοξος ο μαχητής Λέων Γκαβάνας

Ο μαχητής με καταγωγή από την Καβάλα έκανε το μεγάλο βήμα στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, αφήνοντας πίσω τα φώτα των αγώνων.

Μακριά από τα φώτα των αθλητικών διοργανώσεων και την ένταση που συνοδεύει τα ρινγκ του MMA, ο αθλητής Λέων Γκαβάνας έκανε μια ριζική στροφή στην προσωπική του ζωή, λαμβάνοντας το μυστήριο της βάπτισης στο Άγιον Όρος.

Η τελετή έγινε μέσα σε απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, στη νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Πολιτείας. Ο μαχητής επέλεξε να ενταχθεί στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας πλαισιωμένος από την αγιορείτικη αδελφότητα, μακριά από τη βοή των εξεδρών. Η απόφασή του δεν είχε ίχνος δημόσιου εντυπωσιασμού.

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