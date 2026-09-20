Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι στην Κάρυστο: Στο σημείο κλήθηκε γερανός να το ανασύρει (vid)

Στα νερά ποταμού κατέληξε ένα αυτοκίνητο στην Κάρυστο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευρκίνιστες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 20/09/ στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε σε ποτάμι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καταρρακτών του Πλατανιστού, στην Κάρυστο της νότιας Εύβοιας.

Βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στο νερό

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα στο ποτάμι.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ στο σημείο κλήθηκε γερανός, ο οποίος ανέσυρε το αυτοκίνητο από το νερό. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

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