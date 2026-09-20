Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρησμό από πρόθεση στο Λαγονήσι: Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 25χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησε η Πυροσβεστική, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε υπαίθριο χώρο στο Λαγονήσι.

Στη σύλληψη ενός 25χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησε η Πυροσβεστική, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 09:05 σε υπαίθριο χώρο στο Λαγονήσι Αττικής.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πυρκαγιά προκλήθηκε με χρήση γυμνής φλόγας και έκαψε περίπου 50 τ.μ. ξηρών χόρτων, πριν τεθεί υπό έλεγχο και αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η φωτιά

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου αλλοδαπού.Στο σημείο μετέβησαν επίσης εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), συνδράμοντας στη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Ο νεαρός άντρας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, έχουν επιβληθεί 807 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.382.537,96 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 356 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες, οι 316 (88,76%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 40 (11,24%) πυρκαγιές από πρόθεση. Η Δ.Α.Ε.Ε. και τα Ανακριτικά Κλιμάκια συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες.

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