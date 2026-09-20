Χάνετε μαλλιά; Μια διαφορετική ασθένεια μπορεί να ευθύνεται ανάλογα με το σημείο

Δεν έχει σημασία μόνο αν ένας άνδρας χάνει τα μαλλιά του, αλλά και από ποιο σημείο ξεκινά η αραίωση, καθώς έρευνες έχουν εντοπίσει ισχυρότερη συσχέτιση όταν αφορά την κορυφή του κεφαλιού.

Η αραίωση των μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, διαβήτη και επιθετικού καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με σειρά ερευνών που εξετάζουν τη σχέση της ανδρικής φαλάκρας με την υγεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η τριχόπτωση. Μια ανάλυση του 2013, που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open και εξέτασε έξι μελέτες με συνολικά 37.000 άνδρες, διαπίστωσε ότι η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού συνδεόταν με μεγαλύτερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, ενώ η υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών στο μέτωπο δεν εμφάνιζε αντίστοιχη σχέση. Μάλιστα, ο κίνδυνος φαινόταν να αυξάνεται όσο εντονότερη ήταν η φαλάκρα: από 18% σε άνδρες με ήπια αραίωση στην κορυφή, σε 36% για μέτρια και 48% για σοβαρή αραίωση.

Τι δείχνουν οι νεότερες έρευνες

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι η τριχόπτωση προκαλεί καρδιοπάθεια, καθώς οι ερευνητές μιλούν για συσχέτιση και όχι αιτιώδη σχέση. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος μπορεί να επηρεάζει τόσο τους θύλακες της τρίχας όσο και το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ μια άλλη θεωρία είναι ότι η φαλάκρα και ορισμένες παθήσεις μπορεί να αποτελούν διαφορετικές εκδηλώσεις των ίδιων ορμονικών μεταβολών.

Ανάλυση του 2014, σε περισσότερα από 29.000 άτομα με τριχόπτωση, κατέληξε επίσης σε συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Πιο πρόσφατη ανασκόπηση, που δημοσιεύθηκε το 2026 και περιλάμβανε 20 μελέτες, εξέτασε επιπλέον τη σχέση της ανδρικής τριχόπτωσης με τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη και την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Και σε αυτή την περίπτωση, η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε σε άνδρες με αραίωση στην κορυφή και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλες οι μελέτες μεταξύ τους, καθώς ορισμένες έρευνες έχουν εντοπίσει μόνο ασθενή σχέση ανάμεσα στην ανδρική φαλάκρα και παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια. Η ανδρική ανδρογενετική αλωπεκία είναι εξαιρετικά συχνή και συνδέεται με την ορμόνη διυδροτεστοστερόνη (DHT), η οποία σταδιακά συρρικνώνει τους θύλακες της τρίχας, ενώ και η γενετική παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.

Παρότι η τριχόπτωση δεν μπορεί εύκολα να προληφθεί, η τακτική άσκηση και μια διατροφή με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά παραμένουν βασικά μέτρα για τη μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου.

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