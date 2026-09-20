To Gazzetta άκουσε το EP «Boom» (κυκλοφορεί από Stay Independent), των TNT, Λόγος Aπειλή.

Ο ήχος έρχεται σαν το silly walk των Μόντι Πάιθον και σου «λέει» εδώ το boom εδώ το bap και εδώ η μουσική, η ραπ. Ο ήχος να επιμένει, να «τρέχει», να αράζει μαζί σου και μετά το bap δεν έχει οριστικό wrap. Ο ήχος θέλει τη γλώσσα την ελληνική και τη μουσική την παγκόσμια που παίρνει το boom και το bap και σου δίνει ασταμάτητα το boom bap boom bap boom bap. Η επανάληψη φέρνει έμπνευση και κούραση, πρόκληση και βαρεμάρα, μάχη και αποφυγή. Διάλεξε μεριά και ακόνισε ρίμες, «πατήματα» και μικρόφωνα. Εδώ δεν έχει νικητή, έχει μόνο αυτό που αντέχει και ακολουθεί το «άρρωστο» beat.

Κι αν οι MC θέλουν να πειραματίζονται, μαγκιά τους. Δεν υπάρχει, όμως, μεγαλύτερη απαίτηση από το να ανανεώνεις και να κρατάς ζωντανό το all time classic. Η ελληνική ραπ σκηνή έχει ακόμα τέτοιους ραπάδες και εμείς γουστάρουμε να τους ακούμε, γουστάρουμε την επίδειξη των skills και του καθαρόαιμου, ωμού, ταλέντου. Δυο μικρόφωνα, ένα σκρατς, ένας αγέραστος ρυθμός και ο κόσμος της ραπ ξεκινά και μοιράζεται, φεύγει και επιστρέφει σε εμάς και εμείς αφηνόμαστε στην ατμόσφαιρα και στην true hype έκφραση. Αν θέλετε κάτι αγνό και αυθεντικό πάρτε να έχετε το «Boom» και bap και boom…

Σεβασμός στους ράπερ



Το EP από τους ΤΝΤ (Rationalistas) και Λόγος Απειλή έχει όλα όσα πρέπει να έχει μια δουλειά που σέβεται τη ραπ μουσική. Τι σημαίνει αυτό; Άμεση απεύθυνση στον ακροατή, συνομιλία, συνεργασία και ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ράπερ και ένα κλασικό «άρρωστο» μπιτ που παρακινεί αυτόν που το ακούει να κουνάει το κεφάλι στον ρυθμό και να θέλει να «χώσει» με τη σειρά του. Η ραπ γεννήθηκε από την ανάγκη διασκέδασης και έκφρασης και μεγάλωσε μέσα από τα κοινωνικά/προσωπικό προβλήματα. Ο ήχος, το μουσικό παρασκήνιο, έπρεπε να είναι απλός και σοβαρός για να δίνει χώρο στη ρίμα, στην πρόζα, στο flow…

Ο χρόνος άλλαξε τα πράγματα, νέες εκφράσεις ήρθαν, με κυρίαρχη πια την τραπ και το old school φάνηκε να εκτοπίζεται. Λάθος. Πότε δεν θα γίνει αυτό, γιατί το παλιό είναι η βάση, είναι ο πρώτος δρόμος, η αρχή των πάντων και η πηγή που όλοι αντλούν. Σε αυτήν θα βρείτε το boom bap και την αέναη δοκιμασία των ράπερ να τα πούνε όπως πρέπει, χωρίς περικοκλάδες και φτηνούς εντυπωσιασμούς. Το «Boom» κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και το ακούμε ξανά και ξανά.

Αυτό που θες να ακούσεις



Το «Boom» αποτελείται από πέντε κομμάτια και είναι αυτό που θες να ακούσεις σε μια γωνιά του δρόμου, στο δωμάτιο σου, σε ένα live σε underground club της Αθήνας, σε μια μεγάλη σκηνή γνωστού φεστιβάλ. Αυτή η δουλειά μπορεί να παίξει παντού και να δείξει σε όλους ότι όταν βάζεις την αλήθεια σου στο μπιτ και στους στίχους, τότε θα βγει κάτι καλό. Όταν έχεις ένα boom bap που «σκοτώνει», τότε το vibe που δημιουργείται και μεταδίδεται στον ακροατή είναι απλά ακαταμάχητο. Οι δυο ράπερ ξέρουν πολύ καλά πώς να το δίνουν ωμό και γ@#!σε το. Ο τσαμπουκάς της ραπ δεν χάνεται ποτέ, σε καμία της έκφανση, και όταν μένει αναλλοίωτος σε όλα τα επίπεδα -μπιτ, ρυθμός αφήγησης, σκρατς, flow, ύφος, παρασκήνιο, ερμηνεία- τότε αξίζει να κρατήσει αυτή τη δουλειά στη μουσική σου βιβλιοθήκη.

Τη μουσική παραγωγή να υπογράφουν οι ManyMiles98, Dj Gzas & Λόγος Απειλή. Τα scratches του project έγιναν από τον Dj Gzas. Τον προγραμματισμό, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Λόγος Απειλή. Το artwork επιμελήθηκαν οι Reios & Buki. Κυκλοφορεί από την Stay Independent.

*Χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από το TNT & Λόγος Απειλή κυκλόφησαν νέο EP με τίτλο «BOOM [rapnroll.gr]

