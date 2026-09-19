To «Off The Hook 2026» ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ!

Το Gazzetta βρέθηκε στο φετινό «Off The Hook Festival» (11/9), στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex, και ένιωσε μια πολύ δυνατή εμπειρία.

Ο κόσμος πήγε απροετοίμαστος και πέρασε καλά. Πού; Μα εκεί που ενώνονται οι ελεύθερες φωνές, οι διαθέσεις και οι όμορφες σκέψεις. Εκεί που τα κινητά δεν βγήκαν από την τσέπη παρά ελάχιστα. Εκεί που άραζαν φίλοι και όλοι ήταν άνετοι να δείξουν τον εαυτό τους, να μοιραστούν την εξωστρέφειά τους. Εκεί που ο ανοιχτός χώρος έγινε χρόνος προσωπικός και για λίγο σταματημένος. Εκεί που οι ράπερ ανέβηκαν στη σκηνή και κατάφεραν να ενώσουν στη χαρά, στο ξέσπασμα και στο μοίρασμα της λαχτάρας νέους, εφήβους και μεγαλύτερους ακροατές/θεατές του φετινού «Off The Hook Festival».

Με λίγα λόγια, η φάση που στήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ Athens Olympic Complex, ήταν πολύ καλή και είχε όλα όσα έπρεπε να έχει ένα ραπ φεστιβάλ: αμεσότητα, συνύπαρξη, συμπερίληψη, διασκεδαστικές γωνιές και καλλιτέχνες που ξέρουν καλά το παιχνίδι. Το line up των Skepta, Toquel, Εθισμός, Vlospa, Gxhan, Lunar, ήταν ό,τι έπρεπε για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κοινού. Η νέα γενιά ράπερ και αυτή που έχει εδραιωθεί μαζί με έναν ράπερ διεθνούς φήμης, έφτιαξαν μια πολύ όμορφη συνθήκη που έκανε άπαντες να περάσουν καλά.

Οι άξιοι Lunar, Gxhan στο ξεκίνημα



Η ταλαντούχα Lunar στο ξεκίνημα. Η τύπισσα έχει ικανότητες και μια ιδιαίτερη φωνή, μια χροιά ζεστή, αισθησιακή, ωμή και χαλαρή που σε κάνει να θες να την ακούσεις ξανά και ξανά. Η πορεία της προσεκτική, σοβαρή και πάντα σε κίνηση, ουσιαστική, και με διακριτό προσωπικό στίγμα. Μετά ανέλαβε δράση ο Gxhan. Και αυτός στη νέα γενιά των ράπερ, αλλά με μια ενέργεια που δύσκολα βρίσκεις. Ο τύπος έχει πολύ καλή επαφή με το κοινό αφού δεν κρατά τίποτα για τον εαυτό του: τα δίνει όλα, ζει τη στιγμή και κάνει ό,τι μπορεί για να ενωθεί με το πλήθος. Οι δύο καλλιτέχνες μπορεί να βγήκαν νωρίς το απόγευμα και η προσέλευση να μην ήταν μεγάλη, ωστόσο κατάφεραν να δικαιολογήσουν και να εγγράψουν στη μνήμη του κοινού την παρουσία τους

Πριν από κάθε live ένα μικρό κενό και κόσμος που δεν σταματούσε να έρχεται. Ο χώρος καλά οργανωμένος. Έλεγχος στην είσοδο και λίγα μέτρα πιο κάτω περίπτερα με ενεργειακά αναψυκτικά, σοκολάτες και milkshake, ταχυφαγεία και πώληση αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών. Φυσικά υπήρχαν καλά οργανωμένα διαφημιστικά-χορηγικά σημεία και άφθονο merch για το κοινό. Από κοντά, φυσικά, διασώστες και υγειονομικό προσωπικό και drone που κατέγραφε από ψηλά ό,τι γινόταν.

Vlospa, Εθισμός, Toquel και κορύφωση με Skepta



Ο ήλιος ξεκινούσε να δύει σιγά σιγά και ήταν η σειρά του Vlospa να ανέβει στη σκηνή και να δώσει στο κοινό να καταλάβει τι σημαίνει να ραπάρεις με στυλ και ταχύτητα. Ο τύπος συνδυάζει άψογα την ικανότητά στην ελληνική και γαλλική ραπ έκφραση και καταλαβαίνει πώς χτυπάει ο παλμός της νέας γενιάς. Όταν, ας πούμε, είπε το «Όχι το 100» οι θεατές ανταποκρίθηκαν αμέσως και έδωσαν πολλή αγάπη στο Vlospa. Τη σκυτάλη πήρε ο Εθισμός. Εντάξει, τα καπνογόνα άρχισαν να ανάβουν και ο ράπερ που ξέρει καλά την πόλη, το πήρε πάνω του και παρέσυρε το κοινό. Αν και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνδεθεί με τον κόσμο, όταν το έκανε ήταν ασταμάτητος. Απλός, λιτός, με ντριλιές που σε βάζουν σε ένα vibe γεμάτο ενέργεια και δύναμη. Ε, όταν ακούστηκε το «Γέννημα θρέμμα» φωτίστηκε η νύχτα. Ο Εθισμός έφυγε και τη θέση του πήρε ο Toquel. Ο αριθμός των θεατών είχε αυξηθεί σημαντικά και αυτός ο ράπερ που υπηρετεί πολύ καλά την τραπ, του έδωσε και κατάλαβε. Στην περίπτωσή του τα κινητά σηκώθηκαν, τα λόγια του επέστρεφαν από το κοινό και η εφηβική-νεανική ενέργεια όλο και ανέβαινε. Ο τυπάς είχε τρομερό «γκελ» με τον κόσμο και σε κάθε κομμάτι υπήρχε ενθουσιασμός. Οι καλύτερες στιγμές στα «Κοκαϊνα», «Ilegal». Και το φινάλε ανήκει, φυσικά, στον Skepta. Η φήμη του δεν είναι τυχαία και η θέση του στη βρετανική ραπ και grime σκηνή ισχυρή και απόλυτα δικαιολογημένη. Στιβαρή παρουσία, γεμάτη εμπειρία και με ένα ύφος, τόσο σε επίπεδο μουσικής σύνθεσης και σκηνικής παρουσίας, που επιβάλλεται και σε καθηλώνει. Και ο κόσμος ήταν εκεί, η αρένα σχεδόν γεμάτη και τον τίμησε όπως έπρεπε. Γενικά η εμπειρία του φετινού «Off The Hook» ήταν απόλυτα αληθινή, άμεση και με την ενέργεια που έπρεπε και αξίζουν συγχαρητήρια σε Off The Hook & Dynasty Group Athens που είχαν την ευθύνη της παραγωγής, όπως και στη Zuma Communications που ανέλαβε την επικοινωνία του event.

