10 άλμπουμ ελληνικής μουσικής που ακούει εκείνος ο ανυπόφορος γνωστός σου
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Από τον Νότη Σφακιανάκη και την Άννα Βίσση ως τον Γιάννη Αγγελάκα και τους Συνθετικούς. Τα άλμπουμ που λατρεύουν σε σημείο εμμονής οι πιο ανυπόφοροι γνωστοί μας.
Πρόσφατα, όταν ο Σωκράτης Μάλαμας απέδωσε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη και κάποιοι θεατές έδειξαν δυσφορία, τέθηκε ξανά το θέμα αν είναι σωστό οι «έντεχνοι» να αναφέρονται σε εμπορικούς καλλιτέχνες ή και να τραγουδάνε κομμάτια τους. Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τους δίσκους που ακούν (ή καλύτερα, υποκλίνονται σε αυτούς) εκείνοι οι φίλοι/ες μας που είναι λίγο ανυπόφοροι, λίγο εμμονικοί με κάποιες «σταθερές αξίες» στην μουσική.
Disclaimer: Το κείμενο έχει σατιρικό χαρακτήρα και αναφέρεται στους σπαστικούς φίλους/γνωστούς μας. Νιώθουμε εκτίμηση για κάθε έναν από τους αναφερόμενους καλλιτέχνες.
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