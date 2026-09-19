10 άλμπουμ ελληνικής μουσικής που ακούει εκείνος ο ανυπόφορος γνωστός σου

Από τον Νότη Σφακιανάκη και την Άννα Βίσση ως τον Γιάννη Αγγελάκα και τους Συνθετικούς. Τα άλμπουμ που λατρεύουν σε σημείο εμμονής οι πιο ανυπόφοροι γνωστοί μας.

Πρόσφατα, όταν ο Σωκράτης Μάλαμας απέδωσε φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη και κάποιοι θεατές έδειξαν δυσφορία, τέθηκε ξανά το θέμα αν είναι σωστό οι «έντεχνοι» να αναφέρονται σε εμπορικούς καλλιτέχνες ή και να τραγουδάνε κομμάτια τους. Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τους δίσκους που ακούν (ή καλύτερα, υποκλίνονται σε αυτούς) εκείνοι οι φίλοι/ες μας που είναι λίγο ανυπόφοροι, λίγο εμμονικοί με κάποιες «σταθερές αξίες» στην μουσική.

Disclaimer: Το κείμενο έχει σατιρικό χαρακτήρα και αναφέρεται στους σπαστικούς φίλους/γνωστούς μας. Νιώθουμε εκτίμηση για κάθε έναν από τους αναφερόμενους καλλιτέχνες.

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