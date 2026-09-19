Ο DA TI για πρώτη φορά live στην Ελλάδα!

Ο DA TI, ο ανερχόμενος pop καλλιτέχνης πίσω από το viral hit «Take Me There», έρχεται στο Fuzz Club την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο της πρώτης του ευρωπαϊκής headline περιοδείας.

Ο DA TI έχει αποκτήσει ένα συνεχώς αυξανόμενο διεθνές κοινό, χάρη στην ειλικρίνεια των τραγουδιών του και τον ξεχωριστό pop ήχο του. Η μουσική του συνδυάζει συναισθηματικούς στίχους με μελωδική παραγωγή, δημιουργώντας τραγούδια που βρίσκουν ανταπόκριση σε ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Με περισσότερους από 1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές στο Spotify και εκατομμύρια streams στη δισκογραφία του, ο DA TI κάνει τώρα το επόμενο βήμα με την πρώτη του ευρωπαϊκή headline περιοδεία.

Στο live show του, τα τραγούδια αυτά αποκτούν μια νέα διάσταση, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να τα απολαύσουν πέρα από τις streaming πλατφόρμες, σε ένα πιο άμεσο και προσωπικό περιβάλλον.

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο DA TI φέρνει για πρώτη φορά τη μουσική του στην Αθήνα, με ένα live show στο Fuzz Club. Τα λέμε εκεί!

Προπώληση εισιτηρίων:highpriority.ticketmaster.gr.