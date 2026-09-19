Το ανθρωποειδές ρομπότ που σηκώνει 23 κιλά και δουλεύει 20 ώρες σερί

Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της Agility Robotics μπορεί να μετακινεί φορτία και να εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες σε χώρους εργασίας.

Η Agility Robotics παρουσιάζει το Digit 5, τη νέα γενιά του ανθρωποειδούς ρομπότ που σχεδιάστηκε για να αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εργασίες σε αποθήκες και εργοστάσια. Η εταιρεία υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή, αυξημένη ικανότητα ανύψωσης και γρήγορη επαναφόρτιση, με στόχο να περιορίσει τον χρόνο αδράνειας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Το Digit 5 μπορεί να σηκώνει φορτία έως 23 κιλά, και να λειτουργεί για έως 90 λεπτά πριν χρειαστεί φόρτιση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επαναφόρτιση διαρκεί περίπου εννέα λεπτά, αναλογία που επιτρέπει στο ρομπότ να επιστρέφει γρήγορα στη δουλειά.

Από τις αποθήκες στα εργοστάσια

Η Agility Robotics αναφέρει ότι ο συνδυασμός λειτουργίας και σύντομης φόρτισης μπορεί να επιτρέψει περισσότερες από 20 ώρες παραγωγικής εργασίας μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόκειται για εκτίμηση της κατασκευάστριας, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες και το είδος των εργασιών.

Το Digit 5 έχει ύψος περίπου 1,8 μέτρα και βάρος περίπου 129 κιλά. Σε σύγκριση με το προηγούμενο Digit 4, η ικανότητα ανύψωσης έχει αυξηθεί κατά 40%. Διαθέτει επίσης αντικαταστάσιμες λαβές, ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές εργασίες και αντικείμενα.

Οι χρήσεις του περιλαμβάνουν τη μεταφορά κιβωτίων, την τροφοδοσία μηχανών, την αποπαλετοποίηση, τη συλλογή εξαρτημάτων, την επιθεώρηση και την παλετοποίηση. Το ρομπότ μπορεί να ενταχθεί στο λογισμικό Agility Arc και να συντονίζεται με αυτόνομα κινητά ρομπότ, μεταφορικούς ιμάντες και άλλα συστήματα μιας εγκατάστασης.

Η εταιρεία επικαλείται την εμπειρία από τη λειτουργία του Digit 4, το οποίο έχει καταγράψει περισσότερες από 65.000 ώρες εργασίας σε εγκαταστάσεις πελατών, μεταξύ των οποίων οι GXO, Schaeffler, Amazon και Toyota Motor Manufacturing Canada. Σε εγκατάσταση της GXO κοντά στην Ατλάντα, σύμφωνα με την Agility, το ρομπότ μετακίνησε 100.000 δοχεία με ακρίβεια περίπου 98%.

Παράλληλα, η Agility έχει ανακοινώσει παραγγελίες πολλών ετών για το Digit 5, συνολικής αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων οροσήμων.

Στην ασφάλεια, το σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες βάθους για να εντοπίζει ανθρώπους και εμπόδια. Μπορεί να αλλάζει πορεία, να σταματά ή να κάθεται, ενώ διαθέτει οπτικές και ηχητικές ενδείξεις. Η εταιρεία αναφέρει επίσης συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ άλλων με τη Nvidia.

Η παραγωγή συνδέεται με το RoboFab, εργοστάσιο 6.500 τετραγωνικών μέτρων στο Σάλεμ του Όρεγκον, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κατασκευάζονται έως 10.000 ρομπότ τον χρόνο και περισσότερους και φιλοξενεί περισσότερους από 500 εργαζομένους

Η Agility Robotics σχεδιάζει να διαθέσει το Digit 5 σε επιλεγμένες επιχειρήσεις από το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η ευρύτερη κυκλοφορία του αναμένεται έως το τέλος της ίδιας χρονιάς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν μέχρι την κυκλοφορία του.

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