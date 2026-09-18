Τράκαρε, τον συνέλαβαν και ξήλωσε και τα κρατητήρια: Νεαρός στα Ψαχνά οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ένα τροχαίο στην διαδρομή Νέα Αρτάκη–Ψαχνά ήταν μόνο η αρχή για έναν νεαρό οδηγό στην Εύβοια

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στα Ψαχνά της Εύβοιας, όταν ένας νεαρός οδηγός συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαίο και προκαλέσει, στην συνέχεια, σημαντικές φθορές στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, όλα ξεκίνησαν όταν η Τροχαία Χαλκίδας εντόπισε ένα αυτοκίνητο να κινείται με ύποπτο και ακανόνιστο τρόπο στον δρόμο από την Νέα Αρτάκη προς τα Ψαχνά. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν διακριτικά το όχημα και πριν καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν, ο οδηγός προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου αυτοκινήτου.

Τελικά, το όχημα σταμάτησε στο ύψος του μνημείου Αγγελή Γοβιού, όπου έσπευσαν και αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων. Ο έλεγχος επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες των αστυνομικών, καθώς ο οδηγός φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και έτσι συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η κατάσταση ξέφυγε στα κρατητήρια

Η ένταση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς κατά την παραμονή του στα κρατητήρια, ο νεαρός φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης διέγερσης και άρχισε να φωνάζει απειλητικά, χτυπώντας επανειλημμένα την μεταλλική πόρτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ο νεαρός έφτασε στο σημείο να ξηλώσει την πόρτα των κρατητηρίων, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στον χώρο.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω φθορές αλλά και το ενδεχόμενο να τραυματιστεί ο ίδιος. Το πρωί της Παρασκευής ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας και σύμφωνα με δημοσίευμα, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, διατάραξη της κοινής ειρήνης και φθορά δημόσιας περιουσίας.

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