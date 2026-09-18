ΗΠΑ: Αναζητείται άνδρας που εισέβαλε σε πισίνα, «ερωτεύτηκε» πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες 1.200 δολαρίων (vid)

Οι αμερικανικές αρχές αναζητούν άνδρα που εισέβαλε σε ιδιωτική κατοικία, χρησιμοποίησε την πισίνα και το τζακούζι, ανέπτυξε εμμονή με ένα πλαστικό παπάκι και έκλεψε πετσέτες αξίας άνω των 1.000 δολαρίων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην κομητεία Τσάθαμ της Τζόρτζια για τον εντοπισμό ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να παραβιάζει ιδιωτική περιουσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 02:15 και 05:30 τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου, με τον δράστη να προβαίνει σε μια σειρά από ιδιαίτερα αλλόκοτες πράξεις.

Η εμμονή με το πλαστικό παπάκι

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον ύποπτο να κάνει μπάνιο στην πισίνα και στη συνέχεια να μεταφέρεται στο τζακούζι. Εκεί, ο άνδρας φαίνεται να αναπτύσσει μια αλλόκοτη εμμονή με ένα πλαστικό παπάκι, περνώντας περισσότερα από δέκα λεπτά «αλληλεπιδρώντας έντονα» μαζί του.

Στην ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικές αρχές σημείωσαν: «Παραβίασε την ιδιοκτησία τους, χρησιμοποίησε το τζακούζι τους, έπαθε εμμονή με το πλαστικό παπάκι τους και στη συνέχεια έκλεψε τις πετσέτες πισίνας. Προφανώς δεν είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτόν τον μήνα, αλλά προκαλεί έντονη αηδία. Θέλουμε να βρούμε αυτόν τον τύπο ώστε να μην το κάνει σε κάποιον άλλον».

Όταν ο άνδρας αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από την ιδιοκτησία, δεν έφυγε με άδεια χέρια. Πήρε μαζί του πετσέτες θαλάσσης και πισίνας συνολικής αξίας 1.200 δολαρίων, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή χρησιμοποιώντας ένα ποδήλατο. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

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