Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα του ψυγείου: «Το κάνουν χωρίς να το ξέρουν»

Το να τοποθετείς το γάλα στην πόρτα του ψυγείου αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη συνήθεια (μην πεις πως δεν το κάνεις), η οποία όμως μπορεί να αλλοιώσει γρήγορα το προϊόν.

Πολλοί καταναλωτές θεωρούν πως η διάταξη των τροφίμων στις διαφορετικές ζώνες της συντήρησης δεν επηρεάζει τη διάρκειά τους. Ωστόσο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής δεν είναι ομοιόμορφη.

Εργαζόμενος στην εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών Milar Electrodomésticos (μεγάλη ισπανική αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης οικιακών συσκευών, ειδών τεχνολογίας και ηλεκτρονικών) εξέδωσε σχετική προειδοποίηση για όσους συνηθίζουν να τοποθετούν το γάλα στα ράφια της πόρτας αμέσως μετά τα ψώνια.

Γιατί η πόρτα του ψυγείου είναι το χειρότερο σημείο;

Όπως εξηγεί ο ειδικός, η πόρτα αποτελεί ένα από τα πιο ακατάλληλα σημεία για την αποθήκευση ευπαθών προϊόντων. Κάθε φορά που το ψυγείο ανοίγει, η περιοχή αυτή εκτίθεται άμεσα στον θερμό αέρα του δωματίου, προκαλώντας συνεχείς αυξομειώσεις στη θερμοκρασία.

Για τον λόγο αυτό, το γάλα πρέπει να τοποθετείται στα εσωτερικά ράφια, όπου η ψύξη παραμένει σταθερή και προστατεύει το προϊόν από αλλοιώσεις.

Ποια τρόφιμα επιτρέπεται να μπαίνουν στην πόρτα;

Αντίθετα, στα ράφια της πόρτας θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο είδη που εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται διάφορες σάλτσες, μαρμελάδες, αναψυκτικά και χυμοί.

Ο «χρυσός» κανόνας οργάνωσης είναι απλός: όσο πιο ευαίσθητο είναι ένα τρόφιμο, τόσο πιο βαθιά στο εσωτερικό του ψυγείου οφείλει να αποθηκεύεται, τηρώντας παράλληλα τις αναγραφόμενες οδηγίες στη συσκευασία.

Ο εργαζόμενος συνοψίζει τη λογική αυτή επισημαίνοντας: «Η πόρτα δεν προορίζεται για όσα χρειάζονται την περισσότερη ψύξη, αλλά για όσα αντέχουν περισσότερο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας».

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