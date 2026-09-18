Το άγνωστο ελληνικό νησί που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα

Ένα άγνωστο στο ευρύ ελληνικό κοινό νησί έγινε viral παγκοσμίως για τους μαύρους χοίρους που κολυμπούν δίπλα στους τουρίστες.

Υπάρχει ένα μικρό ελληνικό νησί που μέχρι πρόσφατα γνώριζαν κυρίως όσοι κινούνταν με σκάφος στο Ιόνιο. Σήμερα, όμως, η Άτοκος έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο και η αιτία δεν είναι μόνο τα τιρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο της. Είναι τα… γουρούνια της.

Το ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί, κοντά στην Ιθάκη, έχει γίνει πόλος έλξης για ταξιδιώτες από πολλές χώρες χάρη στα κοπάδια μαύρων μεσογειακών χοίρων που κυκλοφορούν ελεύθερα στις ακτές και σε ολόκληρο το νησί.

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