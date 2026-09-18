Επίθεση λυκόσκυλων στη Βάρη: Συνέλαβαν τη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά - Αναζητείται η μητέρα του

Τα δύο σκυλιά φέρονται να ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του Έλληνα τενίστα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση δύο μεγαλόσωμων σκύλων στην περιοχή της Βάρης και της Βούλας, το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ αναζητά τη μητέρα του, καθώς τα δύο ζώα φέρονται να ανήκουν στις δύο γυναίκες.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, καθώς τα σκυλιά επιτέθηκαν διαδοχικά σε πεζούς, ενώ τραυμάτισαν και μία γάτα. Μία από τις γυναίκες που δέχτηκαν επίθεση μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

Οι διαδοχικές επιθέσεις

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛ.ΑΣ., τα δύο σκυλιά ξεφεύγουν από κατοικία και, περίπου στις 07:00 με 07:30 το πρωί, επιτίθενται αρχικά σε γάτα και στη συνέχεια σε έναν άνδρα, στην οδό Υπάτης 25, στη Βούλα.

Ο άνδρας, γεννημένος το 1950, τραυματίζεται στο αριστερό χέρι. Αρχικά μεταβαίνει με δικά του μέσα στο Κέντρο Υγείας της Βούλας και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Φάληρο. Όταν συγγενικό του πρόσωπο φτάνει στο σημείο για να τον βοηθήσει, δέχεται και εκείνο επίθεση από ένα από τα δύο σκυλιά. Η γυναίκα τραυματίζεται στο αριστερό χέρι, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης.

Σε άλλο περιστατικό, τα δύο ζώα επιτίθενται σε ακόμη μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στο αριστερό χέρι και στο πόδι. Η τραυματίας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση και μίλησε στο Newsit περιγράφει ότι τα σκυλιά την κυνήγησαν και την έριξαν στο έδαφος. Όπως αναφέρει, προσπάθησε να παραμείνει ακίνητη για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ τη βοήθησε ο προϊστάμενός της από το τμήμα αδέσποτων, ο οποίος περνούσε από το σημείο. Η ίδια αναφέρει ότι έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αντιβίωση, ενώ σημειώνει ότι μία ακόμη γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρότερα και είχε μεταφερθεί στο ΚΑΤ.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο για να ελεγχθούν, μεταξύ άλλων, τα μικροτσίπ τους και να διαπιστωθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους. Για το περιστατικό έχουν υποβληθεί μηνύσεις από τραυματίες.

Οι αναφορές για παλαιότερα περιστατικά

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο αναφορές για προηγούμενες επιθέσεις σκύλων που φέρονται να συνδέονται με την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 2023 σκύλος της οικογένειας φέρεται να πήδηξε τον φράχτη κατοικίας και να επιτέθηκε σε 13χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και στα πόδια. Παράλληλα, έχει καταγραφεί ένα ακόμη περιστατικό, το 2025, όταν σκύλος φέρεται να επιτέθηκε σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ράμματα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα σκυλιά βρέθηκαν εκτός της κατοικίας και τις ευθύνες για τη φύλαξή τους.