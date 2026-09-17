Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από τις υπόγειες σήραγγες της Αγίας Σοφίας που φτάνουν τα 9 χλμ.: Η αναφορά του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού

Οι εικόνες από το εσωτερικό των υπόγειων διόδων κάτω από την Αγία Σοφία έρχονται στο φως, την ώρα που ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού μιλά για ένα υπόγειο δίκτυο που φτάνει περίπου τα 9 χιλιόμετρα.

Οι εικόνες από το εσωτερικό των υπόγειων διόδων κάτω από την Αγία Σοφία εντυπωσιάζουν, αποκαλύπτοντας τμήματα ενός εκτεταμένου δικτύου που παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο στο κοινό.

Τουρκικό τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε στις υπόγειες στοές και κατέγραψε στενά περάσματα και τμήματα των αρχαίων κατασκευών κάτω από το ιστορικό μνημείο της Κωνσταντινούπολης. Το νέο υλικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την τελευταία αναφορά του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σχετικά με την έκταση του υπόγειου δικτύου.

Το υπόγειο δίκτυο φτάνει περίπου τα 9 χιλιόμετρα

Σύμφωνα με τον Ερσόι, οι υπόγειες στοές, οι διάδρομοι και τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου κάτω από την Αγία Σοφία φτάνουν συνολικά περίπου τα 9 χιλιόμετρα.

Η αναφορά αυτή δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία ενιαία σήραγγα μήκους 9 χιλιομέτρων. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο σύστημα υπόγειων τμημάτων και περασμάτων που έχουν εντοπιστεί κάτω από το μνημείο. Οι εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ σε ορισμένα σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη ή αδύνατη λόγω καταπτώσεων και άλλων προβλημάτων.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:



➖ "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan tünel ağından söz ediliyor."



➖ "Çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz."https://t.co/rRuzOBesaC September 17, 2026

Εργασίες για την αποκατάσταση των σηράγγων

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιούνται καθαρισμοί και απομακρύνονται χώματα και υλικά που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα υγρασίας και στατικής ασφάλειας, ώστε οι υπόγειες δομές να μπορούν να ερευνηθούν και να αποκατασταθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως έχει αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και κριθούν ασφαλή, ορισμένα από τα τμήματα αυτά θα μπορούσαν στο μέλλον να καταστούν προσβάσιμα και στους επισκέπτες. Για την ώρα, πάντως, το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου δικτύου παραμένει εκτός πρόσβασης του κοινού, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται. Οι εικόνες προσφέρουν έτσι μια σπάνια ματιά σε έναν χώρο που για μεγάλο διάστημα παρέμενε κρυμμένος κάτω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Κωνσταντινούπολης.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:



"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan tünel ağından söz ediliyor."



"Çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz." pic.twitter.com/wpaukpwEeu — Anlık (@anlikhaberin) September 17, 2026

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