Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 14χρονος μαχαιρώνει κορίτσι που αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του

Το σοκαριστικό βίντεο παρουσιάστηκε στη δίκη του ανήλικου που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα.

Αυτή είναι η στιγμή που ένα αγόρι ακολούθησε μέσα σε κατάστημα μια κοπέλα με την οποία είχε «εμμονή», προτού τη μαχαιρώσει επειδή εκείνη αρνήθηκε να βγει μαζί του.

Το 14χρονο αγόρι από τη Βρετανία, που την πολιορκούσε για μήνες, την περίμενε κοντά στο κατάστημα το πρωί της 15ης Μαρτίου. Όταν εκείνη αρνήθηκε να βγει ραντεβού μαζί του, της επιτέθηκε.

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