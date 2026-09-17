Δύο νοσηλεύτριες καταδικάστηκαν για παραβίαση ιατρικού απορρήτου: Μπήκαν «από περιέργεια» χωρίς άδεια στον ιατρικό φάκελο συναδέλφου τους

Το δικαστήριο έκρινε ότι η πρόσβαση έγινε από διάθεση «κουτσομπολιού ή αδιάκριτης περιέργειας», καθώς δεν αποδείχθηκε άλλη πρόθεση.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μπανταχόθ της Ισπανίας, δύο νοσηλεύτριες καταδικάστηκαν αφού απέκτησαν χωρίς άδεια πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο συναδέλφου τους, η οποία έπασχε από μια σοβαρή ασθένεια, την οποία δεν είχε γνωστοποιήσει στο περιβάλλον της.

Και οι δύο γυναίκες κρίθηκαν ένοχες για την αποκάλυψη και παραβίαση προσωπικών δεδομένων από δημόσιο υπάλληλο αλλά και παραβίαση του ιατρικού απορρήτου. Η πρώτη καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης, ενώ στην περίπτωση της δεύτερης, το αδίκημα θεωρήθηκε κατ' εξακολούθηση και έτσι καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκισης.

Πρόστιμα και αποζημιώσεις

Παράλληλα, επιβλήθηκε και στις δύο τριετής στέρηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος. Η πρώτη θα πρέπει επίσης να καταβάλει πρόστιμο για εννέα μήνες, με ημερήσια ποινή έξι ευρώ, ενώ στη δεύτερη επιβλήθηκε πρόστιμο 10,5 μήνες, επίσης με έξι ευρώ την ημέρα. Οι δύο νοσηλεύτριες υποχρεώθηκαν ακόμη να αποζημιώσουν τη συνάδελφό τους για ηθική βλάβη με 1.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης δήλωναν αθώες και αρνούνταν ότι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στον φάκελο της συναδέλφου τους. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε τους ισχυρισμούς τους «ελάχιστα αξιόπιστους» και χωρίς επαρκή αποδεικτική βάση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο έγινε από διάθεση «κουτσομπολιού ή αδιάκριτης περιέργειας», καθώς δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε διαφορετική πρόθεση. Η απόφαση δεν είναι ακόμη οριστική και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Εξτρεμαδούρα.

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