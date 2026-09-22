26χρονη αφήνει δουλειά 75.000 δολαρίων για να ζήσει ανάμεσα σε βίσονες και βουνά στο Yellowstone

Η 26χρονη εγκαταλείπει τον εταιρικό κόσμο για μια ζωή μέσα στη φύση.

Στα 26 της χρόνια, η Zoe De La Paz είχε μια σταθερή δουλειά στο Σικάγο, έναν καλό μισθό και μια ζωή που, τουλάχιστον στα χαρτιά, έμοιαζε ασφαλής. Παρ' όλα αυτά, κάτι δεν πήγαινε καλά. Η καθημερινότητα στο γραφείο την είχε κάνει να αισθάνεται ότι απομακρύνεται από αυτό που πραγματικά ήθελε.

Έτσι, αποφάσισε να αφήσει πίσω της τον εταιρικό κόσμο και να μετακομίσει στο Yellowstone, ένα από τα πιο γνωστά εθνικά πάρκα των ΗΠΑ. Εκεί εργάζεται ως ράφτρα, επισκευάζοντας τις στολές των εργαζομένων, ζει ανάμεσα σε βίσονες και άγρια ζώα και πληρώνει περίπου 85 ευρώ τον μήνα για τη διαμονή της.

Ζωή μέσα στο Yellowstone

Η De La Paz εργάζεται για την Xanterra Parks & Resorts, την εταιρεία που διαχειρίζεται ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες υπηρεσίες μέσα στο Yellowstone. Αμείβεται με 19,25 δολάρια την ώρα και εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα, όμως το κόστος ζωής της είναι εντυπωσιακά διαφορετικό από εκείνο που είχε συνηθίσει στο Σικάγο.

Για περίπου 96 δολάρια τον μήνα, δηλαδή περίπου 85 ευρώ, έχει ένα κρεβάτι σε δωμάτιο που μοιράζεται με δύο ακόμη ανθρώπους. Στην τιμή περιλαμβάνονται Wi-Fi και παροχές, ενώ οι εγκαταστάσεις διαθέτουν κοινόχρηστο μπάνιο, πλυντήριο και κοινόχρηστους χώρους. Το ποσό παρακρατείται απευθείας από τον μισθό της.

Η δουλειά της μπορεί να ακούγεται απλή, όμως κατά τους μήνες της μεγάλης τουριστικής κίνησης έχει αρκετή πίεση. Βασική της αποστολή είναι να επισκευάζει τις στολές των χιλιάδων εργαζομένων του πάρκου, ράβοντας μπαλώματα, αλλάζοντας κουμπιά και φερμουάρ και διορθώνοντας σπασμένα κουμπώματα. Στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν έφτασε να επισκευάζει περισσότερα από 40 παντελόνια μέσα σε μία ημέρα.

Η ραπτική, πάντως, δεν ήταν μια ξαφνική επιλογή. Η Zoe άρχισε να ασχολείται με το ράψιμο από την εφηβεία, αρχικά για να φτιάχνει μόνη της κοστούμια για cosplay. Αργότερα, όσο ζούσε ακόμη στο Σικάγο, έφτασε να σχεδιάσει κοστούμια για τους χορευτές μιας περιοδείας του The Weeknd.

Πώς το πήρε απόφαση;

Η ιδέα να αλλάξει εντελώς ζωή γεννήθηκε σε ένα ταξίδι της στο Yellowstone το 2024. Η επίσκεψη στο πάρκο την έκανε να δει διαφορετικά την καθημερινότητά της και να αναρωτηθεί αν ήθελε πραγματικά να συνεχίσει να εργάζεται σε ένα εταιρικό περιβάλλον. «Ήταν αυτό που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και ότι ήμουν πολύ δυστυχισμένη στη δουλειά μου», έχει πει η ίδια.

Από τα γραφεία του Σικάγο βρέθηκε έτσι σε ένα περιβάλλον όπου η φύση δεν είναι απλώς τοπίο έξω από το παράθυρο, αλλά κομμάτι της καθημερινής ζωής.

Η παρουσία των άγριων ζώων είναι συνεχής. Σε μία από τις εξορμήσεις της συνάντησε έναν γκρίζλι, ενώ βίσονες και άλκες αποτελούν πλέον συνηθισμένες εικόνες. Η ίδια γνωρίζει ότι η ζωή σε ένα εθνικό πάρκο απαιτεί διαφορετική νοοτροπία. «Είσαι στην άγρια φύση, δεν είναι η άγρια φύση μέσα στη δική σου ζωή», είναι το νόημα της φράσης που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την εμπειρία της, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον.

Και μπορεί πλέον να κερδίζει λιγότερα χρήματα από όσα έβγαζε στο Σικάγο, όμως η ίδια υποστηρίζει ότι η αλλαγή άξιζε. Τον Ιούλιο κατάφερε να διαθέσει 586 δολάρια, περίπου 510 ευρώ, για αποταμίευση και επενδύσεις, ενώ έχει δημιουργήσει και ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης ύψους σχεδόν 11.000 δολαρίων.

Η παραμονή της στο Yellowstone, πάντως, έχει ημερομηνία λήξης. Το συμβόλαιό της ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου και η Zoe εξετάζει ήδη το επόμενο βήμα.

Στόχος της είναι να παραμείνει στον χώρο της ραπτικής και του ενδύματος, εξετάζοντας ευκαιρίες στο Λος Άντζελες που συνδέονται με ταινίες και μουσικές περιοδείες, αλλά και πιθανές θέσεις στη Νέα Υόρκη.

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