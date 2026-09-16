Δισεκατομμυριούχος ζητάει πίσω 4,5 εκατ. προίκα: Ο έρωτας «έσβησε» μετά από διαφωνία με παρένθετη μητέρα

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας την επιστροφή των χρημάτων, ενώ η πλευρά της ηθοποιού αφήνει αιχμές για τη σχέση τους.

Κινέζος δισεκατομμυριούχος έχει ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με τη διάσημη πρώην αρραβωνιαστικιά του, ζητώντας, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, να του επιστραφεί ένα τεράστιο ποσό που είχε καταβάλει στους γονείς της ως «προίκα» για τον γάμο τους.

Ο Justin Sun, ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron, υποστηρίζει ότι έδωσε 4,5 εκατ. δολάρια στους γονείς της ηθοποιού Jing Tian, έχοντας συμφωνήσει μαζί της να παντρευτούν, η σχέση τους, ωστόσο, κατέληξε σε ρήξη και πλέον ο επιχειρηματίας προσπαθεί μέσω της Δικαιοσύνης να πάρει πίσω τα χρήματα. Ο Sun, ο οποίος σύμφωνα με το Forbes διαθέτει περιουσία ύψους 8,5 δισ. δολαρίων, υποστηρίζει ότι ο αρραβώνας διαλύθηκε έπειτα από διαφωνία σχετικά με σχέδια του ζευγαριού να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.

Τα 4,5 εκατ. δολάρια και η διαμάχη για την παρένθετη μητρότητα

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Zhang Qihuai, ο Sun έδωσε τα χρήματα στην οικογένεια της Tian με την πεποίθηση ότι το ζευγάρι θα παντρευόταν, καθώς όπως είπε ο ίδιος ο Sun έβγαιναν με σκοπό τον γάμο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, όταν το ζευγάρι άρχισε να σχεδιάζει την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, και είχε έρθει σε επαφή με μια γυναίκα, η οποία ζήτησε 50 εκατ. δολάρια για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο Sun λέει ότι αρνήθηκε να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό και πως στη συνέχεια η επικοινωνία μεταξύ τους διακόπηκε.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε μάλιστα ότι συμβουλεύτηκε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic σχετικά με το ποσό που του ζητήθηκε και ότι η απάντηση που έλαβε τον ενθάρρυνε να μην πληρώσει. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», δήλωσε στη Wall Street Journal, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει παράλληλα ότι το δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η αγωγή κατά της πρώην αρραβωνιαστικιάς του

Η αντίδραση της Jing Tian

Η Jing Tian, 38 ετών, είναι γνωστή Κινέζα ηθοποιός, έχοντας εμφανιστεί μεταξύ άλλων στις ταινίες «Pacific Rim: Uprising», «Kong: Skull Island» και «The Great Wall», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Matt Damon. Η ίδια δεν έχει απαντήσει ευθέως στους ισχυρισμούς του Sun, ωστόσο φέρεται να αντέδρασε στις αναφορές για τη δικαστική διαμάχη μέσω ανάρτησής της στα social media.

Ανέφερε ότι έχει κακή κρίση στους άντρες και ανεπαρκή σοφία, ενώ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε την αγάπη ή την ψυχή της για το χρήμα. Έκλεισε λέγοντας πως ο χρόνος θα δείξει τα πάντα και λέγοντας πως πιστεύει στον νόμο και την δικαιοσύνη η οποία θα επικρατήσει τελικά. Την ίδια ώρα, ο Sun δημοσίευσε στην πλατφόρμα X τη δική του εκδοχή της ιστορίας, σε ανάρτηση με τίτλο «My Girlfriend Jing Tian», στην οποία περιέγραφε, μεταξύ άλλων, τον θαυμασμό που είχε για την ηθοποιό πριν γνωριστούν, ένα ραντεβού τους σε κινηματογράφο που είχε νοικιάσει ο ίδιος, καθώς και την καταβολή των χρημάτων στους γονείς της.

Στο τέλος της ανάρτησης, ωστόσο, πρόσθεσε μια χαρακτηριστική διευκρίνιση: «Αυτό το άρθρο είναι εντελώς φανταστικό· οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα ή πρόσωπα είναι καθαρά συμπτωματική». Ο Sun είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2024, όταν αγόρασε έναντι 6,2 εκατ. δολαρίων το περίφημο έργο τέχνης του Maurizio Cattelan με την κολλημένη στον τοίχο μπανάνα και λίγο αργότερα έφαγε το φρούτο.

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