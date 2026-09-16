Κέρδισε 4,5 εκατ. ευρώ και παράτησε την δουλειά της: Ένα χρόνο μετά επέστρεψε ως εθελόντρια στο νοσοκομείο που δούλευε

Αντί να ξεχάσει το παλιό της εργασιακό περιβάλλον μετά το μεγάλο κέρδος, η πρώην νοσοκόμα αποφάσισε να προσφέρει χρόνο και χρήματα στη μονάδα άνοιας όπου είχε εργαστεί.

Η Lucy Waring, εργάστηκε για 27 χρόνια στο Torbay Hospital, στο Ντέβον της Βρετανίας, μέχρι τον Μάιο του 2025, όταν μαζί με τον σύζυγό της, κέρδισαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε τυχερό παιχνίδι. Μετά από έναν χρόνο που απείχε από το νοσοκομείο, αποφάσισαν να αφιερώσουν μέρος του χρόνου τους στο μέρος που είχε καθορίσει την επαγγελματική πορεία της Lucy.

Έτσι μαζί με τον σύζυγό της, Jon, συμμετείχε σε μια δράση για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της μονάδας ασθενών με άνοια.

Μια προσφορά στη μονάδα άνοιας

Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής ημέρας, οι δυο τους συμμετείχαν στη δημιουργία ενός μόνιμου έργου τέχνης για τους τοίχους της μονάδας Cheetham Hill, όπου η Lucy εργάστηκε τα τελευταία χρόνια της καριέρας της. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα πιο ζεστό και ευχάριστο περιβάλλον για τους ασθενείς με άνοια, αλλά και ένας χώρος που θα συμβάλλει στην ευεξία τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Το ζευγάρι προχώρησε επίσης στη δωρεά ενός πιάνου στη μονάδα, το οποίο θα χρησιμοποιείται από εθελοντές και εργαζομένους για μουσικές συνεδρίες με ασθενείς και προσωπικό. Η μουσική χρησιμοποιείται συχνά σε τέτοια περιβάλλοντα για την ανάκληση αναμνήσεων, την ενίσχυση της επικοινωνίας και τη δημιουργία στιγμών ηρεμίας και ψυχαγωγίας. Η Lucy είπε πως αυτή η μονάδα άνοιας θα έχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά της και πως οι ασθενείς και το εκπληκτικό προσωπικό που τους φροντίζει αξίζουν τα πάντα.

Στη δράση συμμετείχαν επίσης επτά ακόμη νικητές λοταρίας από τη νοτιοδυτική Αγγλία, βοηθώντας στις εργασίες διακόσμησης και βελτίωσης του νοσοκομείου. Ο Stephen Heath, διευθυντής Νοσηλευτικής του Torbay and South Devon NHS Foundation Trust, ευχαρίστησε τους νικητές που επέλεξαν το συγκεκριμένο νοσοκομείο για να προσφέρουν στην κοινότητα και όπως ανέφερε, η νέα διακόσμηση θα μετατρέψει τη μονάδα σε έναν πιο ζεστό και φιλόξενο χώρο τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας.

«Σημαίνει πολλά και για τους δύο μας»

Για τον Jon Waring, η επιστροφή στο Torbay Hospital είχε επίσης έντονη συναισθηματική σημασία.

«Η επιστροφή στο Torbay Hospital σημαίνει πολλά και για τους δύο μας. Η Lucy έδωσε πάρα πολλά σε αυτό το νοσοκομείο και σε αυτούς τους ασθενείς όλα αυτά τα χρόνια. Το να μπορούμε να επιστρέψουμε και να αφήσουμε κάτι μόνιμο, ένα έργο τέχνης που προσφέρει παρηγοριά και οικειότητα στους ανθρώπους που ζουν με άνοια, είναι κάτι υπέροχο και ελπίζουμε ότι θα φέρει πολλά χαμόγελα».

Η ιστορία της Lucy και του Jon δείχνει πως μια μεγάλη οικονομική αλλαγή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αλλάζουν και οι άνθρωποι ή οι δεσμοί τους με όσα έχουν σημασία. Για το ζευγάρι, η επιστροφή στο νοσοκομείο όπου εργάστηκε για 27 χρόνια ήταν ένας τρόπος να ανταποδώσει την αγάπη και τη φροντίδα που είχε λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

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