Το φαινόμενο του «conscious unbossing»: Οι νέοι αρνούνται τις προαγωγές λόγω... ευθυνών

Κινέζα απέρριψε τρεις προαγωγές κατά τη διάρκεια της 10ετούς καριέρας της, λέγοντας ότι οι μεγαλύτεροι ρόλοι μπορούν να φέρουν περισσότερη δουλειά και πίεση.

Όλο και περισσότεροι νέοι εργαζόμενοι στην Κίνα επιλέγουν να μην αποδεχθούν προαγωγές. Για ορισμένους υπαλλήλους, μία ανώτερη θέση δεν φαίνεται να αξίζει συνυπολογίζοντας την επιπλέον εργασία, την πίεση και την (μικρή) αύξηση στις αποδοχές.

Ενδιαφέρον είναι πως πολλοί απ' αυτούς μοιράζονται στο διαδίκτυο τρόπους ώστε να απορρίπτουν ευγενικά τέτοιες προτάσεις, ευχαριστώντας τους εργοδότες τους για την ευκαιρία και εξηγώντας πως δεν νιώθουν έτοιμοι, πως ο μισθός δεν ανταποκρίνεται στα νέα καθήκοντα ή πως αισθάνονται πιο άνετα και παραγωγικά στον τρέχοντα ρόλο τους.

Η εργαζόμενη που απέρριψε τρεις προαγωγές σε 10 χρόνια καριέρας

Ένα απ' αυτά τα παραδείγματα είναι η περίπτωση της Τζουν, η οποία αρνήθηκε τρεις προαγωγές κατά τη διάρκεια της δεκάχρονης καριέρας της.. Η πρώτη πρόταση ήρθε όταν εργαζόταν ως ειδικευόμενη διοίκησης σε εταιρεία τεχνολογίας, αλλά αντί να δεχτεί τη θέση, αποφάσισε να ταξιδέψει.

Αργότερα έγινε επικεφαλής εκπαιδευτικού κέντρου σε εταιρεία εκπαίδευσης, ωστόσο η πίεση ήταν τόσο μεγάλη που επέστρεψε στον προηγούμενο ρόλο της μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Τον Απρίλιο, η Τζουν απέρριψε άλλη μία προαγωγή όταν διαπίστωσε ότι ο νέος ρόλος θα έφερνε πολύ περισσότερες ευθύνες χωρίς ουσιαστική αύξηση μισθού.

Μιλώντας σε διαδικτυακή πλατφόρμα, σημείωσε ότι οι διευθυντικές θέσεις συνεπάγονται πολύ περισσότερη δουλειά και ευθύνη, χωρίς πάντα να προσφέρουν τα ανάλογα οικονομικά οφέλη.

Οι διοικητικοί ρόλοι ως επιπλέον «βάρος» στους νέους: Το φαινόμενο «conscious unbossing»

Παρόμοια ήταν και η εμπειρία της Τσενγκ, διευθύντριας προϊόντος σε εταιρεία διαδικτύου, η οποία μετά την αναβάθμισή της σε ανώτερο στέλεχος διαπίστωσε πως έπρεπε να αναλάβει πλήθος καθηκόντων μόνη της. Η ίδια δήλωσε: «Όταν κοιτάζεις γύρω σου και δεν βλέπεις κανέναν σε αυτή την εταιρεία που να θέλεις να του μοιάσεις, αυτό δείχνει ότι το περιβάλλον δεν ευνοεί πλέον την ανάπτυξή σου».

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αφού έγινα προσωρινός επικεφαλής ομάδας, κέρδιζα μόλις 100 γουάν (περίπου 15 δολάρια) παραπάνω το μήνα, αλλά κάθε φορά που κάτι πήγαινε στραβά, ήμουν ο μόνος υπεύθυνος».

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πλέον και εκτός Κίνας, με την εταιρεία στελέχωσης Robert Walters να ονομάζει την τάση «conscious unbossing», δηλαδή «συνειδητή άρνηση των θέσεων ευθύνης».

Έρευνα της εταιρείας το 2024 έδειξε πως περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες της Gen Z δεν επιθυμούν να γίνουν στελέχη μέσης διοίκησης, ενώ το 72% δήλωσε ότι προτιμά να επικεντρωθεί στην προσωπική ανάπτυξη παρά στη διοίκηση ανθρώπων.

Η Λούσι Μπίσετ, διευθύντρια στη Robert Walters North, επεσήμανε ότι η τάση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις επιχειρήσεις, γι' αυτό και οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν αυτούς τους ρόλους πιο ελκυστικούς προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία, καλύτερες απολαβές και σαφείς ευκαιρίες εξέλιξης.

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