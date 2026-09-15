Έριξαν μαγνήτη σε ποτάμι στις ΗΠΑ και ανέσυραν 86 στρατιωτικές ρουκέτες μέσα από τσάντα της Delta Air Lines

Μια εξόρμηση για «μαγνητικό ψάρεμα» στη Τζόρτζια κατέληξε σε μια απρόσμενη ανακάλυψη, με 86 ρουκέτες, πυρομαχικά και στρατιωτικό υλικό να βγαίνουν από το ποτάμι.

Μια ομάδα φίλων που έκανε magnet fishing, δηλαδή έριχνε ισχυρούς μαγνήτες δεμένους με σχοινί στο νερό για να ανασύρει μεταλλικά αντικείμενα, βρέθηκε μπροστά σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη ανακάλυψη κοντά στο Fort Stewart στη Τζόρτζια των ΗΠΑ.

Η εξόρμηση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022, ξεκίνησε με την ανάσυρση πυρομαχικών από το ποτάμι. Στη συνέχεια, όμως, οι μαγνήτες έφεραν στην επιφάνεια ολοένα και περισσότερο στρατιωτικό υλικό, μέχρι που οι άνδρες εντόπισαν μια τσάντα της Delta Air Lines γεμάτη με ρουκέτες.

Η τσάντα της Delta έκρυβε 86 ρουκέτες

Οι Bryce Nachtwey και Matt Jackson, οι οποίοι κατέγραφαν την εξόρμηση για το κανάλι τους στο YouTube, Outdoors Weekly, έριξαν τους μαγνήτες στο ποτάμι που διασχίζει την περιοχή του Fort Stewart. Σύντομα άρχισαν να ανασύρουν ζώνες πυρομαχικών διαμετρήματος .50, μεταλλικά εξαρτήματα και άλλα αντικείμενα που έμοιαζαν να σχετίζονται με τον αμερικανικό στρατό. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίεργη όταν ένας από τους μαγνήτες «έπιασε» μια μεγάλη τσάντα στον πυθμένα.

Όταν κατάφεραν να την ανεβάσουν στην επιφάνεια, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε μεγάλος αριθμός στρατιωτικών αντικειμένων. Οι ίδιοι μέτρησαν συνολικά 86 ρουκέτες, ενώ μαζί με αυτές είχαν ήδη ανασύρει και άλλα πυρομαχικά και στρατιωτικό υλικό. Η ανακάλυψη ήταν τόσο ασυνήθιστη ώστε οι άνδρες υπέθεσαν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για στρατιωτικό εξοπλισμό που είχε απομακρυνθεί παράνομα από τη βάση. Ωστόσο, δεν υπήρχε απόδειξη για το πώς ή από ποιον είχαν καταλήξει τα αντικείμενα στο ποτάμι. Αργότερα, εκπρόσωπος του Fort Stewart δήλωσε ότι, με βάση τους αριθμούς παρτίδας στις ρουκέτες, το στρατιωτικό υλικό εκτιμάται ότι προερχόταν από τη δεκαετία του 1970 ή του 1980. Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ποιος είχε απορρίψει το υλικό, λόγω της ηλικίας του.

Κάλεσαν τις αρχές για να αναφέρουν την ανακάλυψη

Μετά την εύρεση του υλικού, η ομάδα επικοινώνησε με τις αρχές και ζήτησε βοήθεια για την απομάκρυνσή του. Στο σημείο έφτασε στρατιωτική αστυνομία του Fort Stewart, ενώ ενημερώθηκαν και αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επικίνδυνων στρατιωτικών υλικών. Το υλικό τελικά παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές και η μονάδα Explosive Ordnance Disposal του στρατού ανέλαβε να το ασφαλίσει και να το απομακρύνει. Παρά το γεγονός ότι είχαν καλέσει τις αρχές, η εξόρμηση είχε και νομικές συνέπειες. Οι τρεις άνδρες έλαβαν από τρεις κλήσεις ο καθένας: δύο για 130 δολάρια και μία για 80 δολάρια, δηλαδή συνολικά 340 δολάρια ανά άτομο.

Οι παραβάσεις αφορούσαν το magnet fishing στην περιοχή του Fort Stewart, την είσοδο σε κλειστή περιοχή και την έλλειψη της απαιτούμενης άδειας. Οι άνδρες υποστήριξαν ότι είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με το Georgia Department of Natural Resources και είχαν καταλάβει ότι το magnet fishing επιτρεπόταν σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο αρμόδιος υπάλληλος, ωστόσο, εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν ίσχυαν για την ομοσπονδιακή έκταση του Fort Stewart.

Η υπόθεση, πάντως, δεν τελείωσε με την καταβολή των προστίμων. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Georgia απάλλαξε τους τρεις άνδρες από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν. Σύμφωνα με το Military Times, οι εννέα κατηγορίες σε βάρος τους δεν προχώρησαν σε καταδίκη. Μεταγενέστερο δημοσίευμα του Outdoor Life ανέφερε επίσης ότι οι κλήσεις απορρίφθηκαν, καθώς οι άνδρες είχαν προσπαθήσει να λάβουν άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και είχαν αναφέρει στις αρχές το στρατιωτικό υλικό που εντόπισαν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ