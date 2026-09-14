Άδωνις για Μαζωνάκη: «Συγγνώμη που το σύστημα δεν τον προστάτευσε από κάτι πάρα πολύ άσχημο» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραβρίσκεται στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρίσκεται στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ώστε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και του ζήτησε «συγγνώμη» που το σύστημα δεν κατάφερε να το προστατέψει.

«Συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει»

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε: «Είμαι εδώ για να εκφράσω την αυτοπρόσωπη παρουσία μου, τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη μου που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο».

Και κατέληξε για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια με τους δύο «γιατρούς»: «Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Δύο απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά»

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