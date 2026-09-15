Το μπλόκο του νόμου στον Κασιδιάρη, η παρέμβαση για τα καύσιμα και η στάση Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Τι σχέση έχει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη με την πορεία του κυβερνητικού σχεδιασμού; Επί της αρχής καμία, όμως στον χθεσινό πρωινό καφέ έγινε μία σχετική συζήτηση.

Με αφορμή τη σημερινή αποφυλάκιση του Κασιδιάρη ξεκινά μια συζήτηση για το πώς μπορεί να κατέβει υποψήφιος ο ίδιος στις επόμενες εκλογές που είναι και ο ξεκάθαρος πόθος του.

Άλλωστε, το Δημοτικό Συμβούλιο του πέφτει στενό, ο Κασιδιάρης θέλει το μεγάλο κοινό της Βουλής, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο διότι ο νόμος είναι μάλλον σαφής: δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή που του επιβλήθηκε, δηλαδή 13 χρόνια.

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