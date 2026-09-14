Νίκαια: Η στιγμή που η Ελένη Λουκά κάνει «έφοδο» στην λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της παρέμβασης της Ελένης Λουκά στη λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια συγκέντρωσε από το βράδυ της Κυριακής χιλιάδες ανθρώπους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, όμως το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε και μια απρόσμενη παρέμβαση. Η Ελένη Λουκά εμφανίστηκε στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η αγρυπνία για τη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, και άρχισε να φωνάζει, προκαλώντας την παρέμβαση των αστυνομικών.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Ελένη Λουκά είναι γνωστή για τις παρεμβάσεις της σε δημόσιες εκδηλώσεις και αυτή τη φορά βρέθηκε στο σημείο όπου από το απόγευμα της Κυριακής πλήθος κόσμου περίμενε για να αποτίσει φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Η παρέμβαση στη Νίκαια

Όπως κατέγραψε ο φακός, αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν την Ελένη Λουκά από τον περίβολο της εκκλησίας. Εκείνη, ωστόσο, συνέχισε την παρέμβασή της και σε κάποια στιγμή, όταν αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί την απομάκρυναν, κάθισε στο έδαφος.

Η εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, προσθέτοντας ένα απρόσμενο(;) στιγμιότυπο σε μια ημέρα που στη Νίκαια ήταν αφιερωμένη στον αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η στιγμή που η Ελένη Λουκά «εισβάλλει» στον περίβολο χώρο του Ιερού Ναού αγίας Τριάδος στη Νίκαια, αντιδρώντας στη «λαϊκή αγρυπνία» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ibfq9wq4xX — Flash.gr (@flashgrofficial) September 14, 2026

Η εξόδιος ακολουθία

Η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, την εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο τραγουδιστής.

Από νωρίς είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, με θαυμαστές του να περιμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν το δικό τους «αντίο». Κατά τη διάρκεια της αναμονής ακούγονταν τραγούδια του, ενώ πολλοί μιλούσαν για τη διαδρομή του στο λαϊκό τραγούδι και την ξαφνική απώλειά του.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έφτασαν στη Νίκαια υπήρχαν και θαυμαστές από περιοχές εκτός Αθηνών, με ορισμένους να έχουν ταξιδέψει με ειδικά ναυλωμένα λεωφορεία.

Στις 13:00 έχει προγραμματιστεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν αρκετοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ταφή του θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας. Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή της Νίκαιας λόγω της εξοδίου ακολουθίας και ταφής του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σήμερα, Δευτέρα (14/9), λόγω της επικείμενης τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας και εν συνεχεία της ταφής στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων αλλά και της αναμενόμενης προσέλευσης μεγάλου αριθμού ατόμων, έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Ειδικότερα, ήδη από τις βραδινές ώρες της Κυριακής (13/9) και μέχρι πέρατος αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί για την απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Επιπλέον, από τις 10:00 σήμερα το πρωί και μέχρι πέρατος πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο τμήμα της από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς «να αποφύγουν την κίνηση στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, να επιλέξουν έγκαιρα εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται πλήρως με τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία».

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