Η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας: Προτάθηκε η κατεδάφισή της, αλλά χαρακτηρίστηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

Η «Πυραμίδα των Ιταλών» στο Puerto del Escudo χτίστηκε το 1939 ως μαυσωλείο για Ιταλούς στρατιώτες που πολέμησαν στο πλευρό του Φράνκο, βρίσκεται στο επίκεντρο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης

Η «Πυραμίδα των Ιταλών», στο Puerto del Escudo, στα σύνορα της επαρχίας του Μπούργος με την Κανταβρία, χτίστηκε το 1939 ως μαυσωλείο για τους Ιταλούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη του Escudo κατά τον Ισπανικό Εμφύλιο. Το μνημείο συνδέεται άμεσα με το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι και τη συμμετοχή των ιταλικών στρατευμάτων στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων του Φράνκο.

Ένα μαυσωλείο για σχεδόν 400 Ιταλούς στρατιώτες

Η πυραμίδα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και εγκαινιάστηκε επίσημα στις 26 Αυγούστου 1939. Στο εσωτερικό της είχαν τοποθετηθεί τα λείψανα εκατοντάδων Ιταλών στρατιωτών του Corpo Truppe Volontarie, οι οποίοι σκοτώθηκαν στις μάχες στην περιοχή του Puerto del Escudo. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που συνοδεύουν την επίσημη αναγνώριση του μνημείου, το εσωτερικό της διέθετε 360 κόγχες για τις στάχτες των στρατιωτών, καθώς και ξεχωριστή κρύπτη για αξιωματικούς.

Το κτίσμα έχει ύψος περίπου 20 μέτρα και αποτελεί ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο μέσα στο ορεινό τοπίο. Σήμερα η πυραμίδα είναι άδεια, τα λείψανα των Ιταλών στρατιωτών απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και στη Σαραγόσα μετά την τραγωδία του 1971, όταν λεωφορείο που μετέφερε συγγενείς των νεκρών Ιταλών είχε σοβαρό δυστύχημα στην περιοχή. Έκτοτε το μαυσωλείο σταδιακά εγκαταλείφθηκε και υπέστη φθορές και βανδαλισμούς.

Προτάθηκε ακόμη και η κατεδάφιση

Η παρουσία του μνημείου παρέμεινε αμφιλεγόμενη λόγω της σύνδεσής του με τον φρανκισμό και τον ιταλικό φασισμό. Η ισπανική κυβέρνηση το συμπεριέλαβε στον κατάλογο συμβόλων και στοιχείων που θεωρούνται αντίθετα στη δημοκρατική μνήμη. Τον Ιούλιο του 2026 ο υπουργός Πολιτικής Εδαφικής Συνοχής και Δημοκρατικής Μνήμης, Ángel Víctor Torres, επιβεβαίωσε ότι η πυραμίδα περιλαμβάνεται πλέον στον συγκεκριμένο κατάλογο. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το μέλλον του μνημείου και το κατά πόσο θα πρέπει να παραμείνει ή να απομακρυνθεί.

Παρά την αντιπαράθεση, η περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2024 να χαρακτηρίσει την «Πυραμίδα των Ιταλών» Bien de Interés Cultural (BIC) με κατηγορία Μνημείο. Η απόφαση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στον ιδιαίτερο σχεδιασμό της και στις αισθητικές, αρχιτεκτονικές και τοπιακές αξίες της. Η επίσημη απόφαση αναφέρει ότι αποτελεί «μοναδικό» στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Castilla y León. Έτσι δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη κατάσταση: από τη μία πλευρά υπάρχει η πολιτική προσπάθεια απομάκρυνσης ενός μνημείου που συνδέεται με τον φασισμό και τον Φράνκο και από την άλλη η περιφερειακή προστασία του ως ιστορικού και αρχιτεκτονικού μνημείου.

Ένα παράξενο κτίσμα μέσα στο ισπανικό τοπίο

Η πυραμίδα βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή, δίπλα στον δρόμο που διασχίζει το Puerto del Escudo, και ξεχωρίζει αμέσως μέσα στο φυσικό τοπίο. Η αυστηρή γεωμετρική μορφή της, η κατασκευή από σκυρόδεμα και πέτρα και το μέγεθός της την κάνουν να μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική μέσα στο ισπανικό βουνό. Παρά την εγκατάλειψη, εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Η σημερινή της κατάσταση, ωστόσο, είναι προβληματική. Νεότερα δημοσιεύματα του 2026 κάνουν λόγο για ρωγμές, γκράφιτι και γενικότερη φθορά του μνημείου. Έτσι, η «Πυραμίδα των Ιταλών» παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και αμφιλεγόμενα μνημεία της Ισπανίας και παραμένει η μοναδική πυραμίδα της Ισπανίας.