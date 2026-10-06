Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

Ρουμάνος άφησε μεροκάματο 235 ευρώ στην Αγγλία για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αναγκάζονται να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή μακριά απ' τη χώρα τους, θέτοντας ως προτεραιότητα τις καλύτερες οικονομικές και εργασιακές συνθήκες.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Άλιν, ένας Ρουμάνος που έβγαζε 235 ευρώ την ημέρα στην Αγγλία, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα για να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Αυτή τη δεκαετία στο Κόβεντρι, μια πόλη περίπου 160 χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο, δούλευε ως οδηγός φορτηγού για μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon, η Eddie Stobart και η Hermes. Όπως εξηγεί: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος, έπρεπε να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να βγάλω το ψωμί μου».

Η επιχείρηση των ονείρων του στη Ρουμανία

Τώρα, έχοντας επιστρέψει στη Ρουμανία, αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Για τον σκοπό αυτό, αγόρασε μια έκταση σε χωριό της κομητείας Γκορζ. Ο στόχος του είναι να επενδύσει όλα όσα κέρδισε στην Αγγλία για τη δημιουργία μιας φάρμας ορτυκιών.

«Εγκατέλειψα τα κέρδη που είχα εκεί για να εκπληρώσω το όνειρό μου. Αγόρασα αυτή την έκθεση, έχτισα μια εγκατάσταση και έθεσα τις βάσεις για την πρώτη φάρμα στην περιοχή», δηλώνει με περηφάνεια ο Άλιν.

Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται γύρω στα 60.000 ευρώ και ο στόχος του είναι η φάρμα να γίνει μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα.

Επιστρέφοντας στις ρίζες του, ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Έβγαζα καλά λεφτά στην Αγγλία και σέβομαι τη χώρα, αλλά η Ρουμανία είναι ομορφότερη και η θέση μου είναι εδώ, ανάμεσα στους λόφους και στον καθαρό αέρα».

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