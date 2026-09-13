Αντί για τρένο, βγήκε καρβέλι: Το μυστικό που κρύβει ένας φούρνος σε ένα χωριό του Πηλίου

Σχεδιάστηκε το 1904 από τον Ιταλό μηχανικό Εβαρίστο ντε Κίρικο στο Νότιο Πήλιο για να υποδεχτεί το ιστορικό τρενάκι, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

Ένας πλάτανος στη μέση της πλατείας είναι το σήμα κατατεθέν σχεδόν κάθε χωριού στην Ελλάδα. Όμως στον Λαύκο στο νότιο Πήλιο θα σου προσφέρουν τον ίσκιο τους οκτώ πλατάνια και ένα κυπαρίσσι. Μεγαλώνουν μαζί με την ιστορία του χωριού. Μοναδικό τους λίπασμα οι ήχοι των ποτηριών που τσουγκρίζουν, τα ανταμώματα που συνοδεύονται από ένα χτύπημα στην πλάτη, ενίοτε οι καβγάδες για τα πολιτικά, τα μυστικά που κρύφτηκαν κάτω από τα φύλλα τους, οι έρωτες που άνθισαν μαζί τις ρίζες τους.

Είναι οι αφηγήσεις και οι ιστορίες τόσων και τόσων γενεών που άπλωσαν τα κλαδιά τους και αγκαλιάζουν πια σχεδόν ολόκληρη την πλατεία. Ήταν εκεί που ο Γιώργος Σεφέρης σκάρωνε στιχάκια πίνοντας τον καφέ του, ο Αλέξανδρος Δελμούζος που μιλούσε για τα εκπαιδευτικά ζητήματα της εποχής, εκεί που σύχναζαν ο Κώστας Βάρναλης και ο Ζήσιμος Λορεντζάτος».

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