Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί εκκλησίες

Επιμέλεια:  Newsroom
Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί εκκλησίες
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Οι Επισκοπικές Σύνοδοι της ΕΕ αναμένουν απόφαση σχετικά με τη διαγραφή εγγραφών βαπτίσεων.

Τριγμούς στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά και προβληματισμούς και στα υπόλοιπα δόγματα, προκαλεί αναμενόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το βάπτισμα των πιστών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της ΕΕ εξετάζει υπόθεση που αφορά τη μητρόπολη της Γάνδης στο Βέλγιο.

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