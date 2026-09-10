Apple: Παρουσίασε το αναδιπλούμενο iPhone Duo – Χαρακτηριστικά και τιμές

Η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά iPhone 18, με τα μοντέλα Pro και Pro Max, αλλά και το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της εταιρείας, το iPhone Duo.

Η Apple παρουσίασε τη νέα σειρά iPhone 18, στην οποία περιλαμβάνονται τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, αλλά και το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της εταιρείας, το iPhone Duo.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κουπερτίνο, με τίτλο «Surprise and Shine», ξεκίνησε στις 10 π.μ. ώρα Ειρηνικού (Pacific Standard Time) και είχε μια διαφορετική αίσθηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση υπό την ηγεσία του Τζον Τέρνους, του νέου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας

Τα νέα iPhone 18 Pro και Pro Max

Το iPhone 18 Pro ξεκινά περίπου από τα 1.031 ευρώ(1.199 δολάρια), για την έκδοση των 256 GB, ενώ το iPhone 18 Pro Max από περίπου 1.117 ευρώ (1.299 δολάρια), με την ίδια χωρητικότητα. Η Apple αναφέρει ότι τα δύο μοντέλα θα είναι διαθέσιμα από τις 18 Σεπτεμβρίου. Το iPhone Duo, από την άλλη, θα κοστίζει περίπου 1.719 ευρώ για τα 256 GB, τιμή χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, και θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου.

Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αποτελούν τα βασικά νέα μοντέλα της σειράς και διαθέτουν μεγαλύτερες μπαταρίες, με την Apple να αναφέρει έως και 45 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Οι συσκευές εξοπλίζονται με τον νέο επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με τεχνολογία 2 νανομέτρων και διαθέτει 12 GB ενσωματωμένης μνήμης. Σύμφωνα με την Apple, ο νέος επεξεργαστής προσφέρει υψηλότερες επιδόσεις στις εργασίες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας και της θερμότητας. Το Dynamic Island έχει επίσης μικρότερη επιφάνεια, ενώ τα νέα μοντέλα διατίθενται σε νέες χρωματικές επιλογές.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κάμερα του iPhone 18 Pro Max, καθώς για πρώτη φορά ενσωματώνεται αισθητήρας με μεταβλητό διάφραγμα. Με απλά λόγια, το διάφραγμα μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει, επιτρέποντας τον έλεγχο της ποσότητας φωτός που φτάνει στον αισθητήρα. Η Apple προσθέτει επίσης τα Pro Controls, μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες ρυθμίσεις κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, μεταξύ άλλων στην ισορροπία χρωμάτων και στις ταχύτητες λήψης. Στη σχεδίαση των καμερών υπάρχουν επίσης αλλαγές, με τους φακούς να είναι τοποθετημένοι οριζόντια.

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone

Το μεγαλύτερο νέο της παρουσίασης ήταν το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple. Η συσκευή διαθέτει εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών όταν είναι πλήρως ανοιχτή, ενώ όταν είναι κλειστή το μέγεθος της εξωτερικής οθόνης φτάνει τις 5,4 ίντσες. Το iPhone Duo διαθέτει πλαίσιο από τιτάνιο, δύο κάμερες και σχεδιασμό με ιδιαίτερα διακριτή πτυχή στο σημείο όπου διπλώνει η συσκευή. Οι μπροστινές κάμερες βρίσκονται στην επάνω δεξιά πλευρά, ενώ η Apple δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των κουμπιών γρήγορης πρόσβασης. Στο εσωτερικό του βρίσκεται επίσης ο επεξεργαστής A20 Pro.

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο και της νέας γενιάς iPhone. Κατά την παρουσίαση επισημάνθηκε ο ρόλος του iPhone ως βασικής συσκευής για την αλληλεπίδραση των χρηστών με το Apple Intelligence, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Η εταιρεία προχωρά παράλληλα στην επέκταση των δυνατοτήτων του συστήματος, μεταξύ άλλων στα Εργαλεία Συγγραφής και στη δημιουργία εικόνων μέσω ιδιωτικού μοντέλου στο cloud.

Τα νέα iPhone θα συνοδεύονται από το iOS 27, την επόμενη μεγάλη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Apple. Η νέα έκδοση είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Worldwide Developers Conference της Apple τον Ιούνιο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026. Το iOS 27 επεκτείνει τις δυνατότητες του Apple Intelligence, προσθέτοντας νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία για τη δημιουργία εικόνων. Για ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν περισσότερους υπολογιστικούς πόρους προβλέπονται ημερήσια όρια χρήσης, ενώ οι συνδρομητές του iCloud+ έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα όρια, ανάλογα με το πρόγραμμα που διαθέτουν.

🔥 TODAY: $AAPL unveils the NEW iPhone 18 Pro from $1,199 and Pro Max from $1,299 in Black, Silver, Blue and Burgundy.



The new FOLDABLE iPhone Duo will start at $2,000, with sales expected as early as October.



The Pro models feature a A20 Pro chip, upgraded on-device AI and a… pic.twitter.com/2cgGw3i5FL September 9, 2026

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