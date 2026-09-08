Πάμελα Άντερσον: «Ο γιατρός μου είπε ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» – Η μάχη με την ηπατίτιδα C

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε για τη διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της το 2002 και θυμήθηκε τα λόγια του γιατρού της: “Ήταν θανατική καταδίκη”.

Η Πάμελα Άντερσον μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, όταν το 2002 διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο amfAR Gala Venezia 2026, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον φόβο που ένιωσε τότε, στη θεραπεία που χρειάστηκε να ακολουθήσει, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η διάγνωση επηρέασε τις αποφάσεις της και τη ζωή της γενικότερα.

Λαμβάνοντας το βραβείο amfAR Award of Courage, η Πάμελα Άντερσον άνοιξε την καρδιά της και περιέγραψε όσα βίωσε, όταν έμαθε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό. «Ήταν θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου – ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχε πάνω της η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Από τη μια στιγμή στην άλλη τίποτα δεν έμοιαζε δεδομένο.

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