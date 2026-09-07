Andrew Garfield: «Γιατί να μην ανακαλύψουμε ότι ο Spider-Man εξερευνά τη σεξουαλικότητά του;»

Τι θα γινόταν αν ο Spider-Man δεν ερωτευόταν τελικά την Mary Jane; O Andrew Garfield έχει μια διαφορετική απάντηση για τον Peter Parker και εξηγεί γιατί ο ήρωας θα μπορούσε να έχει μια πιο συμπεριληπτική ιστορία

Ο Andrew Garfield επανέφερε την ιδέα ενός Spider-Man που θα μπορούσε να εξερευνήσει την σεξουαλικότητά του, αναρωτώμενος γιατί ο Peter Parker «δεν μπορεί να είναι γκέι» ή να ενδιαφέρεται για άντρες.

Ο 43χρονος ηθοποιός, που υποδύθηκε τον Peter Parker στις δύο ταινίες The Amazing Spider-Man και επέστρεψε στον ρόλο στο Spider-Man: No Way Home, είχε θέσει το ίδιο ερώτημα ήδη από το 2013.

«Τι θα γινόταν αν η MJ ήταν άντρας;»

Μιλώντας στο Entertainment Weekly, ο Garfield εξήγησε ότι είχε συζητήσει τότε με τον παραγωγό Matt Tolmach την πιθανότητα η MJ να είναι άνδρας. «Γιατί δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι ο Peter εξερευνά τη σεξουαλικότητά του;» είχε αναρωτηθεί, προσθέτοντας πως θεωρούσε την ιδέα ελάχιστα πρωτοποριακή.

Ο ηθοποιός τόνισε πως ένα από τα στοιχεία που κάνουν τον Spider-Man τόσο αγαπητό είναι ότι ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί μαζί του, ανεξάρτητα από φύλο, σεξουαλικότητα ή χρώμα δέρματος. Όπως είπε, του αρέσει η ιδέα ενός κόσμου όπου όλοι αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται. Ο Garfield είχε μάλιστα προτείνει τότε τον Michael B. Jordan ως πιθανό συμπρωταγωνιστή, λέγοντας ότι θα τον ενδιέφερε η ιδέα μιας διαφυλετικής bisexual ιστορίας.

Ο διάδοχος του Tom Holland

Την ίδια στιγμή, ο Tom Holland αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη ένα «ολόκληρο σχέδιο» για τη μελλοντική μετάδοση του ρόλου του Spider-Man σε νέο ηθοποιό. Σύμφωνα με τον 30χρονο σταρ, η ομάδα εργάζεται πάνω σε αυτό από την ολοκλήρωση του Spider-Man: No Way Home.

Ο Holland είπε ότι έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα παραδώσει τη σκυτάλη, αν και παραδέχθηκε πως το σχέδιο πιθανότατα θα αλλάξει. Όσο για τον επόμενο Spider-Man, ο ίδιος ο Holland έχει ήδη αναφέρει ένα όνομα που θα ήθελε να δει στον ρόλο: τον Owen Cooper, γνωστό από τη σειρά Adolescence.

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