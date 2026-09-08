Πέθανε ξαφνικά στα 22 της η Miss Αυστρία Λουτσία Σίσιτς - «Έφυγες πολύ νωρίς»

Η ακριβής αιτία του θανάτου της 22χρονης παραμένει άγνωστη, ενώ φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν την αποχαιρετούν με συγκινητικά μηνύματα

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία μόλις 22 ετών η Miss Αυστρία, Λουτσία Σίσιτς, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί θλίψη στη χώρα και στον χώρο των καλλιστείων.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι μέσα από τα social media αποχαιρέτησαν τη νεαρή γυναίκα και μοιράστηκαν συγκινητικά λόγια για εκείνη.

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