Το Rock Hard Festival Greece 2025 θα δώσει την θέση του στην έκδοση του 2026, που έχει να προσφέρει ξανά πολλά στους φανς της μέταλ σκηνής και μουσικής.

Η πολύ μεγάλη επιτυχία του Rock Hard Festival Greece 2025 έδειξε πώς αυτό το νέο φεστιβάλ αποτελεί πλέον μία πάρα πολύ σοβαρή διοργάνωση που αξίζει να γίνεται κάθε χρόνο. Από τη doom μεγαλοπρέπεια των θρύλων CANDLEMASS με τον Messiah Marcolin στα φωνητικά, μέχρι τη δύναμη των HAMMERFALL, κάθε στιγμή ήταν σκέτη... μαγεία για τους φανς του είδους. Οι OVERKILL έφεραν την ασταμάτητη thrash ενέργειά τους ενώ ο βιρτουόζος της κιθάρας GUS G. & Friends ήταν εξαιρετικός. Όλοι όσοι έζησαν αυτές τις εμπειρίες θα έχουν να τις θυμούνται για πολύ καιρό.

Φέτος υπάρχει η 2η έκδοση του Rock Hard Festival Greece. Αυτή του 2026, που θα γίνει ξανά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και πάντα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες: στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει γίνει sold out στο διήμερο εισιτήριο VIP και γενικά υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Ας δούμε όμως το line up όπως έχει ανακοινωθεί από τους διοργανωτές:

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

BLOOD FIRE DEATH - με tribute (αφιέρωμα) στον Quorthon και την μουσική των BATHORY

Γιορτάζοντας την οραματική κληρονομιά του Quorthon, του ανθρώπου που πρωτοστάτησε στο Black και το Viking metal, αυτή η εμφάνιση φέρνει μαζί μια all-star σύνθεση της νορβηγικής Black Metal. Αρχικά σχεδιασμένο ως ένας φόρος τιμής στον εκλιπόντα δημιουργό, το project περιλαμβάνει βασικό line-up με τους Erik Danielsson (Watain), Ivar Bjørnson (Enslaved), Blasphemer (Vltimas, πρώην Mayhem), Apollyon (Aura Noir) και Faust Djevel (πρώην Emperor). Για αυτή την ειδική εμφάνιση στην Αθήνα, το σχήμα θα πλαισιωθεί από εμβληματικούς καλεσμένους όπως οι Grutle Kjellson (Enslaved), Gaahl (exGorgoroth), τον πρώην μπασίστα των Bathory, Frederick Melander και τον Attila Csihar των Mayhem. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει αυτόν τον ιστορικό φόρο τιμής.

STRATOVARIUS - Με ταξίδι στον χρόνο και set list των 90s

Οι STRATOVARIUS, που σχηματίστηκαν στη Φινλανδία το 1984, αποτελούν ένα από τα κορυφαία σχήματα του ευρωπαϊκού melodic power metal. Υπό την καθοδήγηση του κιθαρίστα Timo Tolkki, η μπάντα έφτασε στο απόγειό της στα μέσα των 90s με το κλασικό line-up των Timo Kotipelto, Jens Johansson και Jörg Michael. Αυτή η «χρυσή εποχή» γέννησε δίσκους-σταθμούς όπως το 'Visions' και το 'Episode' και επιτυχίες όπως το 'Black Diamond'.

Η σχέση του συγκροτήματος με την Ελλάδα είναι πολύ δυνατή. Αποτυπωμένη και στο live άλμπουμ 'Visions of Europe', μέρος του οποίου ηχογραφήθηκε στην Αθήνα. Για αυτή την εμφάνιση, οι Stratovarius θα παρουσιάσουν ένα αποκλειστικό set αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στα 90s, σε ένα ταξίδι στη δεκαετία που τους καθόρισε.

MORGANA LEFAY – Ένα ξεχωριστό show επανένωσης

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το Rock Hard Festival Greece θα υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα cult ονόματα που ανέδειξε ποτέ η Σουηδία. Και η περίσταση είναι πραγματικά ξεχωριστή: οι MORGANA LEFAY επιστρέφουν στη σκηνή για μία από τις μόλις δύο εμφανίσεις τους μέσα στο 2026. Η άλλη θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, το Bollnäs. Αυτή θα είναι η μοναδική τους διεθνής εμφάνιση για τη χρονιά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ακόμη πιο σημαντικό; Η τελευταία τους συναυλία πραγματοποιήθηκε το 2018. Οκτώ ολόκληρα χρόνια σιωπής. Οκτώ χρόνια προσμονής. Από τα 'Knowing Just As I' και 'The Secret Doctrine' μέχρι τα 'Sanctified', 'Maleficium' και 'The Seventh Seal', οι MORGANA LEFAY παρέδωσαν μία δισκογραφία που παραμένει αλώβητη στον χρόνο.

PRIMORDIAL

Οι PRIMORDIAL, που σχηματίστηκαν στην Ιρλανδία το 1993, έχουν δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα στο χώρο του extreme metal. Συνδυάζοντας την ένταση του black metal με κελτική παράδοση και επικό storytelling, ξεπέρασαν νωρίς τα όρια των ειδών.

Με πυρήνα τους Pól MacAmhlaigh και Ciarán MacUiliam και τον χαρισματικό τραγουδιστή Alan 'Nemtheanga' Averill, αποτέλεσαν έναν από τους πρώτους εκπροσώπους της Ιρλανδίας στη διεθνή black metal σκηνή. Δίσκοι όπως τα ‘The Gathering Wilderness’ και ‘To the Nameless Dead’ εδραίωσαν τη φήμη τους. Η πρόσφατη κυκλοφορία τους, 'How It Ends' (2023), αποδεικνύει ότι το όραμά τους παραμένει αμείωτο.

LEATHERHEAD

Οι LEATHERHEAD ανήκουν στη νέα γενιά του ελληνικού heavy / speed metal που έχει ήδη αρχίσει να τραβά τα βλέμματα και εκτός συνόρων. Η μπάντα από τη Λάρισα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση με το ομώνυμο ντεμπούτο της το 2024, ενώ η συνέχεια ήρθε με το 'Violent Horror Stories' (2026), έναν πιο σκοτεινό και επιθετικό δίσκο που εδραίωσε το horror-heavy metal ύφος της.

Με έντονες επιρροές από το αμερικανικό speed/thrash των AGENT STEEL, FLOTSAM AND JETSAM, OVERKILL και METAL CHURCH, αλλά και με μια δική τους αισθητική γύρω από ιστορίες τρόμου, οι LEATHERHEAD έχουν χτίσει γρήγορα τη φήμη μιας εξαιρετικής live μπάντας. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανεβαίνουν στη σκηνή ανοίγοντας ουσιαστικά το Rock Hard Festival Greece, για να αποδείξουν γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα της ελληνικής metal σκηνής, που έχουν τα φόντα να κάνουν σπουδαία πράγματα και διεθνώς.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

ANGRA - Θα παίξουν το 'Holy Land 30th' μαζί με τον Kiko Loureiro

Το Rock Hard Festival Greece 2026 θα φιλοξενήσει ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός, καθώς οι Θρύλοι του power metal ANGRA επιστρέφουν για τον εορτασμό των 30 χρόνων του αριστουργήματος ‘Holy Land’ και ενώ το φεστιβάλ με τους διοργανωτές του θα έχουν και μία έξτρα έκπληξη πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Παρουσιάζοντας ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ του 1996 μαζί με κλασικά τραγούδια της καριέρας τους, το show περιλαμβάνει μια σπάνια επανένωση με τον κιθαρίστα Kiko Loureiro.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μία από τις μόλις δύο ευρωπαϊκές ημερομηνίες αφιερωμένες σε αυτόν τον δίσκο -ορόσημο, καθιστώντας την απολύτως απαραίτητη για fans από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Το ισχυρό line-up περιλαμβάνει τους Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, Bruno Valverde, Marcelo Barbosa και τον τραγουδιστή Alirio Netto. Η συναυλία θα αποτίσει φυσικά φόρο τιμής και στον αείμνηστο Andre Matos, του οποίου η φωνή καθόρισε την πρώιμη εποχή του συγκροτήματος.

DIRKSCHNEIDER - Με τα καλύτερα από τους Accept

Το Rock Hard Festival Greece θα έχει φέτος στο πρόγραμμά του και τον εμβληματικό Udo Dirkschneider και το συγκρότημά του DIRKSCHNEIDER για μια σπάνια εμφάνιση αφιερωμένη στα θρυλικά τραγούδια που ηχογράφησε με τους ACCEPT. Με καριέρα σχεδόν πέντε δεκαετιών, η χαρακτηριστική, «τραχιά» φωνή του Udo καθόρισε τον ήχο του γερμανικού metal σε δίσκους όπως τα 'Balls to the Wall' και 'Restless and Wild'. Αυτή η εμφάνιση επικεντρώνεται στους διαχρονικούς μέταλ ύμνους που τα ξεκίνησαν όλα σε επίπεδο ACCEPT. Το show θα περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό line-up με τον γιο του Sven στα τύμπανα και τον ιστορικό μπασίστα Peter Baltes, ενισχύοντας τη σύνδεση με τη χρυσή εποχή της μπάντας.

BLAZE BAYLEY – Επετειακό show των IRON MAIDEN

Το Rock Hard Festival Greece, θα έχει τον δικό του Hall Of Famer. Ο Blaze Bayley έρχεται κουβαλώντας μαζί του ένα κεφάλαιο της ιστορίας των IRON MAIDEN. Μπορεί για κάποιους να υπήρξε η πιο αμφιλεγόμενη επιλογή στην ιστορία της μπάντας αλλά η ιστορία του έχει γραφτεί και έχει σπουδαία διαδρομή πίσω του.

Για όλους, όμως, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς των IRON MAIDEN. Από το 1994 έως το 1999, ο Blaze βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενός συγκροτήματος που χρειαζόταν έναν τραγουδιστή ικανό να αντέξει το βάρος ενός μύθου. Το αποτέλεσμα ήταν δύο άλμπουμ που με τα χρόνια απέκτησαν τη θέση που τους άξιζε: το 'The X Factor' και το 'Virtual XI'.

Τον Απρίλιο του 2026, η ιστορία έκλεισε έναν ακόμη κύκλο, όταν οι IRON MAIDEN εισήχθησαν στο Rock And Roll Hall Of Fame, με τον Blaze να αποτελεί δικαιωματικά μέρος αυτής της τιμής. Μια στιγμή που επιβεβαίωσε ότι η συμβολή του στη διαδρομή της μπάντας είναι ανεξίτηλη. Στο Rock Hard Festival Greece, ο Blaze Bayley θα παρουσιάσει ένα αποκλειστικό επετειακό σετ των IRON MAIDEN. Τραγούδια από τα 'The X Factor' και 'Virtual XI' και επιλογές από το 'Best Of The Beast' σε μία ευκαιρία να ακουστεί ζωντανά ένα κομμάτι της ιστορίας που σπάνια παρουσιάζεται με αυτή τη μορφή.

FRANK BLACKFIRE – Με τα καλύτερα από SODOM & KREATOR

Ο Frank Blackfire, ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του σε μερικούς από τους σημαντικότερους thrash δίσκους όλων των εποχών, έρχεται στο Rock Hard Festival Greece για μια εμφάνιση που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. SODOM και KREATOR. 'Agent Orange' και 'Coma of Souls'. Δύο ονόματα, δύο ιστορικά άλμπουμ, αμέτρητα riffs που καθόρισαν μια ολόκληρη σκηνή. Και ο Frank Blackfire ήταν από τους συνθέτες αυτών των κλασικών άλμπουμ. Στην Αθήνα, ο Frank Blackfire θα παρουσιάσει ένα set φτιαγμένο ειδικά για τους φίλους του κλασικού thrash. Για όσους έχουν 'λιώσει' το 'Agent Orange' και το 'Coma of Souls', αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία. Για τους νεότερους, είναι το ιδανικό μάθημα ιστορίας — σε υπερβολική ένταση.

DREAMLORD

Το ελληνικό thrash δεν χρειάζεται συστάσεις. Χρειάζεται μπάντες με riffs, ένταση και τραγούδια που σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Οι DREAMLORD τα έχουν όλα αυτά και με το παραπάνω. Από το 2010, οι Αθηναίοι thrashers χτίζουν σταθερά το όνομά τους, πατώντας γερά πάνω στις μεγάλες αμερικανικές επιρροές τους, αλλά χωρίς να μένουν εκεί. Το πρόσφατο 'Artificial Imprisonment' επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα με ξεκάθαρη ταυτότητα και ουσία. Οι DREAMLORD θα ανοίξουν τη δεύτερη μέρα του Rock Hard Festival Greece όπως ακριβώς πρέπει να ξεκινά ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο heavy metal: δυνατά, γρήγορα και χωρίς περιττές εισαγωγές.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει από την 30η Απριλίου 2026 στο: https://www.rockhardfestival.gr/tickets. Η προπώληση των αναμνηστικών hard copy εισιτηρίων, έχει ξεκινήσει στις 11 Μαΐου από το Metal Era και το Monsterville (Μοναστηράκι) στην Αθήνα και το Nephilim Store στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες στα εξής sites

https://www.rockhardfestival.gr

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