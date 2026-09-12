Η ραπ δύναμη των Rationalistas στην Τεχνόπολη

Οι Rationalistas, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης, μαζί τους και ο Jaul, και υπόσχονται ένα εκρηκτικό live.

Θα ακούσω ραπ αν μου αρέσει, κι αν συμβεί αυτό θα ψάξω να δω ποιος/ποιοι είναι πίσω από τη φωνή. Μέχρι εκεί φτάνει η έρευνα και η περιέργειά μου. Ό,τι έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα, με αποτίμηση δεξιοτήτων, το αφήνω στο συναίσθημα και στη διαίσθηση. Δεν σκέφτομαι με ποιον τρόπο «πατά» στο μπιτ ο καλλιτέχνης, αλλά αν «πατά» καλά. Δεν σκέφτομαι πώς στήνει την αφηγηματική του ροή, αλλά αν αυτή με παρασέρνει γλυκά και ορμητικά. Δεν σκέφτομαι αν το σύνολο του ρυθμού κρύβει όργανα, sample, που δεν εντοπίζονται εύκολα, αλλά αν με κάνει να κουνάω το κεφάλι μου ρυθμικά. Δεν σκέφτομαι πόσο καλός είναι ο ράπερ όταν δείχνει το flow του, αλλά αν αυτό με εντυπωσιάζει και καθηλώνει.

Αν οπωσδήποτε πρέπει να κάνω μια σκέψη για τον ράπερ που ακούω, για το ραπ συγκρότημα, αυτή είναι η εξής: μιλάει το κομμάτι του μέσα μου; Με κάνει να νιώθω ωραία; Με κάνει να τον προσέχω για την ουσία και την ευστοχία του λόγου του; Αυτά μου αρκούν για να πατήσω «play» και να τον βάλω στη λίστα με τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Με τους Rationalistas τα έχεις όλα αυτά και τα έχεις αστραπιαία και τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα νιώσετε την ανόθευτη ραπ δύναμη.

Κάνουν το μικρόφωνο «όπλο»



Οι Rationalistas έχουν την εξής σταθερά στον τρόπο που κάνουν ραπ και στον τρόπο που τιμάνε τη χιπ-χοπ κουλτούρα: Κάνουν το μικρόφωνο «όπλο» για να μεταφέρουν το κοινωνικό, υπαρξιακό, μήνυμα από τα κάτω. Με άλλα λόγια, οι τύποι αφουγκράζονται το κοινωνικό, πολιτικό, γίγνεσθαι και «βλέπουν» καθαρά τη θέση του ατόμου μέσα σε αυτό. Εξάλλου, η παράδοση του εν λόγω μουσικού είδους πάνω σε τι οικοδομήθηκε: στην ανάγκη των των αποκλεισμένων να διασκεδάσουν και να εκφραστούν. Οι Rationalistas βρίσκουν και δίνουν τη μουσική τους μέσα από την ψυχή τους. Τα χρόνια περνάνε και αυτοί μένουν αληθινοί σε αυτό που κάνουν και στον τρόπο που το δίνουν στο κοινό.

Η συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα σας δείξει τι σημαίνει να ραπάρεις και να το φωνάζεις χωρίς να χάνεται η φωνή σου. Το ωμό και battle attitude ύφος κάνει το συγκεκριμένο ραπ γκρουπ μέσο ενδυνάμωσης για τον ακροατή. Τους ακούς και σκέφτεσαι ότι οι τύποι τα λένε όπως είναι χωρίς να κουράζουν με βαρυφορτωμένες τεχνικές επεξεργασίες. Απλότητα, αμεσότητα και ο ανυποχώρητος στίχος στην πρώτη γραμμή. Ε, όταν αυτό το κρατάς αναλλοίωτο και ποιοτικό, τότε σου αξίζει η επιβράβευση του κοινού.

Γιορτή για μια γενιά που δεν συμβιβάστηκε ποτέ



Οι Rationalistas θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης και θα του δώσουν να καταλάβει! Αν τους έχετε ακούσει έστω και λίγο, να περιμένετε εκρηκτικό live με μια ραπ απεύθυνση που ζητά την αμέριστη προσοχή σας και όχι την οθόνη του κινητού σας. Αυτοί οι ραπέδες βρίσκονται στον χώρο πολλά χρόνια, συμπληρώνουν δύο δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας, και δεν στρογγύλεψαν ποτέ τον λόγο τους. Ακόμα κι αν δεν είστε φανατικοί ακόλουθοι τους, σίγουρα θα πάρετε δύναμη και καλή-μάχιμη διάθεση απ’ αυτούς. Και για να γίνει ακόμα πιο έντονο αυτό το live, στη σκηνή θα ανέβει και ο Jaul, ράπερ που κινείται στα ίδια εκφραστικά-ερμηνευτικά μονοπάτια με τους Rationalistas. Και όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, η συναυλία στην Τεχνόπολη θα είναι μια γιορτή για μια ολόκληρη γενιά που δεν συμβιβάστηκε ποτέ.

INFO

Rationalistas

Live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων [Πειραιώς 100, Γκάζι]

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Διάρκεια: 150 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Special Guest: Jaul

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Παραγωγή: Pineline lives

*Οι Rationalistas σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

