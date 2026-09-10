Η δυναμική του Rock Hard Festival Greece αποτυπώθηκε από την περασμένη σεζόν και με βάση την απήχηση στο εξωτερικό.

Η δυναμική του Rock Hard Festival Greece αποτυπώθηκε από την περασμένη σεζόν και με βάση την απήχηση στο εξωτερικό. Στο Rock Hard Festival Greece του 2025 ήταν παρόντες μέταλ και ροκ φανς από συνολικά 71 χώρες. Συνολικά το event αυτό έδωσε 700 εισιτήρια στο εξωτερικό και από αυτά τα 650 ήταν διημέρου.

Εισιτήρια αγόρασαν φανς που ταξίδεψαν από τη Σαουδική Αραβία, τη Βενεζουέλα, την χώρα της Χιλής αλλά και την Αυστραλία. Κάτι που δείχνει και το μεγάλο impact που είχε η διοργάνωση και ανά τον κόσμο. Στο μεταξύ μπορείτε να δείτε πιο κάτω σε φωτογραφία το πρόγραμμα του φεστιβάλ: