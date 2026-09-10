Theodore: «A Cold Summer» - Μια μοναδική concept συναυλία στη Στοά Culture

Ο Theodore έρχεται στη Στοά Culture στις 10 Οκτωβρίου με το «A Cold Summer» και opening act τους THE Astrolabe.

Η Στοά Culture προσκαλεί τον Theodore το Σάββατο 10 Οκτωβρίου για μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο, με τίτλο A Cold Summer.

Ο Theodore κλείνει το πρώτο συναυλιακό καλοκαίρι στο Αίθριο της Στοάς, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό live με τη νέα μπάντα του και special guests. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη συναυλία, αλλά για μια μοναδική εμπειρία όπου ο ήχος και η μουσική θα συναντήσουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και την αρχιτεκτονική του χώρου.

Φως, εικόνα και ένα μοναδικό κτίριο γίνονται σκηνικό για μια ενιαία αφήγηση, μέσα από στιγμές της δισκογραφίας του Theodore αλλά και από νέο υλικό. Ένας κόσμος που αλλάζει με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε, ένα δυσοίωνο παρόν από το οποίο αποστρέφουμε συχνά το βλέμμα μας και η απαραίτητη επιμονή να βρεθεί μέσα του φως, συντροφικότητα και ελπίδα.

Αφορμή για τη θεματολογία αυτού του concept είναι το επερχόμενο ομότιτλο single του Theodore, με τίτλο A Cold Summer, που θα κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου.

Ο Theodore, με 15 χρόνια πορείας και πέντε ολοκληρωμένα albums στο ενεργητικό του, έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και των ΗΠΑ, ενώ το 2019 επιλέχθηκε από τον Bob Boilen για ένα NPR Tiny Desk session. Μην χάσετε αυτή την ξεχωριστή βραδιά που θα πραγματοποιηθεί μόνο για μια φορά.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι THE Astrolabe, το cinematic electro-pop μουσικό project που δημιούργησε ο Αθηναίος καλλιτέχνης Θάνος Γιαμάς. Από το 2024, έχουν εμφανιστεί live σε Λονδίνο και Αθήνα, έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια views και streams και έχουν αποκτήσει διεθνή παρουσία στα media - μεταξύ άλλων στην εμβληματική εκπομπή Sunday Brunch του Channel 4 με το LOVERS clip στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια εκτενή παρουσίαση στο βρετανικό περιοδικό Rolling Stone - ενώ έφτασαν στα ημιτελικά του Sing for Greece (Eurovision 2026) με το τραγούδι Drop It.

Save the Date: 10 Οκτωβρίου ο Theodore στη ΣΤΟΑ CULTURE

Opening Act: THE Astrolabe. Grab your tickets!

INFO

THEODORE Live

A Cold Summer

ΣΤΟΑ CULTURE

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Opening Act: THE Astrolabe

Προπώληση: more.com

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