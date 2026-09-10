Το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που κυκλοφόρησε κλειδωμένο με λουκέτο

Ένα τραγούδι που ενσωματώνει το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, των διονυσιακών '90ς.

Eίμαστε στο 1997 και ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη καταφέρει να σημειώσει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Ο δίσκος «Μου Λείπεις» έχει γίνει πλατινιένιος, πουλώντας 43.000 αντίτυπα (!) και έχει βγάλει ένα σωρό μεγάλες επιτυχίες όπως το ομότιτλο, το «Φεύγω Για Μένα», το «Τελειώσαμε Εδώ». Εκείνη η χρονιά έχει μπει ήδη πάρα πολύ δυναμικά, με το δίδυμο Νίκος Τερζής - Πάνος Φαλάρας να του γράφει το θρυλικό πια, χασαποσέρβικο «Ανήκω Σε Μένα», ενώ έχει διασκευάσει και το «Με Λένε Γιώργο» του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Και ξαφνικά προκύπτει «Λουκέτο». To «Λουκέτο» σε στίχους Πάνου Φαλάρα και μουσική Νίκου Τερζή είναι ένα «σπιντάτο» λαϊκοπόπ κομμάτι, με στίχους που κόβουν σαν ξυράφι («η αγάπη σου είναι σαν το δίχτυ της αράχνης και ανήκω σε μένα, περιθώρια μη ψάχνεις») και με μια ερμηνεία από τον «Μαζώ» που απογειώνει το αποτέλεσμα.

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