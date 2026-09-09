Rock Hard Festival Greece 2026: Ένα φεστιβάλ που διαφέρει απ' όλα τα υπόλοιπα

Το Rock Hard Festival Greece πραγματοποιείται και φέτος στον χώρο της Τεχνόπολης και η στόχευσή του παραμένει το να δώσει κάτι διαφορετικό απ' όλα τα άλλα ανάλογα events.

Το Rock Hard Festival Greece 2025 αποτέλεσε παρελθόν δίνοντας πολλές ευχάριστες αναμνήσεις. Θα δώσει την θέση του στην έκδοση του 2026, που έχει να προσφέρει ξανά πολλά στους φανς της μέταλ σκηνής και μουσικής.

Η πολύ μεγάλη επιτυχία του Rock Hard Festival Greece 2025 έδειξε πώς αυτό το νέο φεστιβάλ αποτελεί πλέον μία πάρα πολύ σοβαρή διοργάνωση που αξίζει να γίνεται κάθε χρόνο. Το ζητούμενο που είχε και έχει αυτό το φεστιβάλ είναι το να διαφέρει από κάθε άλλο.

Πώς γίνεται αυτό; Έχοντας για παράδειγμα πέρυσι τη doom μεγαλοπρέπεια των θρύλων CANDLEMASS με τον Messiah Marcolin στα φωνητικά. Ο συγκεκριμένος δεν ξανατραγούδησε με τους CANDLEMASS. Όπως επίσης ο GUS G ήταν με ένα line up που δεν είχε ξαναβγεί ποτέ. Φέτος οι διοργανωτές ήξεραν ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επαναληφθεί ένα act ανάλογο με το περσινό των CANDLEMASS αλλά παρόλα αυτά έγινε το καλύτερο δυνατό για το line up της διοργάνωσης.

Αυτήν την φορά το φεστιβάλ θα έχει μπάντες που θα παίξουν αποκλειστικά πράγματα. Θα φιλοξενήσει ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός, καθώς οι θρύλοι του power metal ANGRA, επιστρέφουν για τον εορτασμό των 30 χρόνων του αριστουργήματος 'Holy Land'. Θα είναι ένα από τα 2 ευρωπαϊκά shows και μάλιστα οι διοργανωτές βγάζουν για πρώτη φορά το βινύλιο του Holy Land. Είναι κυκλοφορία της εταιρείας του Rock Hard εκείνη του Holy Land, που θα είναι χρυσό χρώμα για τους VIP.

Οι STRATOVARIUS θα έχουν το Special 90s set!, ο UDO θα παίξει τα καλύτερα των Accept ο BLAZE BAYLEY θα έχει το επετειακό show των Iron Maiden τραγουδώντας κομμάτια από την δική του εποχή (την δική του περίοδο στη μπάντα) και οι MORGANA LEFAY επανεμφανίζονται σε live μετά από οκτώ χρόνια! Θα είναι το πρώτο διεθνές show τους μετά από τόσο καιρό και θα είναι στην Ελλάδα.

Φυσικά θα υπάρχει και το σπουδαίο act τιμής για τους Bathory. Γιορτάζοντας την οραματική κληρονομιά του Quorthon, του ανθρώπου που πρωτοστάτησε στο Black και το Viking metal, αυτή η εμφάνιση φέρνει μαζί μια all-star σύνθεση της νορβηγικής Black Metal. Αρχικά σχεδιασμένο ως ένας φόρος τιμής στον εκλιπόντα δημιουργό, το project περιλαμβάνει βασικό line-up με τους Erik Danielsson (Watain), Ihsahn (Vegard Sverre Tveitan, Emperor), Blasphemer (Vltimas, πρώην Mayhem), Apollyon (Aura Noir) και Faust Djevel (πρώην Emperor). Για αυτή την ειδική εμφάνιση στην Αθήνα, το σχήμα θα πλαισιωθεί από εμβληματικούς καλεσμένους όπως οι Grutle Kjellson (Enslaved), Gaahl (exGorgoroth) αλλά και ο πρώην μπασίστας των Bathory, Frederick Melander.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει αυτόν τον ιστορικό φόρο τιμής. Αυτό το σχήμα παίζει 2-3 φορές τον χρόνο και στην συνέχεια από την Αθήνα θα βρεθεί στο Μεξικό. Το show τους θα είναι μοναδικό με φλόγες και πολλά ακόμα πράγματα.

Φυσικά υπάρχει και metal market και χώρος όπου οι μπάντες θα εκθέτουν τα προϊόντα τους προς πώληση. Το event θα είναι στις 11 με 12 Σεπτεμβρίου με στόχο να περάσει καλά ο κόσμος και υπάρχει πρόβλεψη για παραπάνω καντίνες, χώρους για μπύρες, παιδική χαρά για τα παιδιά, υποδομές με τουαλέτες και ότι άλλο χρειάζεται. Θα υπάρχουν επίσης signing sessions αλλά και meet and greet σχεδόν με όλα τα συγκροτήματα. Το φεστιβάλ αυτό ουσιαστικά κάνει μουσικά 'παντρέματα' που είτε δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά είτε γίνονται μία φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και σίγουρα όπως και αυτό του 2025 θα μας μείνει αξέχαστο.