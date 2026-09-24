«Στην Ελλάς του 2000»: Η τελευταία αποθέωση του Στέλιου Καζαντζίδη

«Για τους φίλους που αγαπάω δυό χαμόγελα χρωστάω» - ο μουσικός αποχαιρετισμός του Στέλιου Καζαντζίδη.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή πριν από 25 χρόνια (14 Σεπτεμβρίου 2001). Η δεκαετία του 1990 κύλησε για το θρυλικό λαϊκό τραγουδιστή με αρκετές εμφανίσεις του σε χώρους δικαστηρίων, με αφορμή την κόντρα που είχε με τον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο.

Πρόλαβε όμως, με πρωτοβουλία του συνθέτη Αντώνη Βαρδή, να ηχογραφήσει ένα κομμάτι - τοιχογραφία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, που ξεκινούσε από μια φράση φαινομενικά απλοϊκή, παιδική, μα βαθιά ποιητική. «Για τους φίλους που αγαπάω δυό χαμόγελα χρωστάω».

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